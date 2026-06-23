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Ola de calor en Francia ha causado 40 víctimas mortales por ahogamiento desde el 18 de junio
La situación ha obligado a activar alertas rojas y naranjas en varias regiones del país.
Authored by
cesarmuñoz
Las altas temperaturas podrían ser causales de comportamientos violentos.
Colprensa
Colprensa
Martes, 23 de Junio de 2026

Este martes, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, señaló que desde el comienzo de la fuerte ola de calor que sacude Francia desde el pasado 18 de junio, se han reportado 40 muertes por personas que resultaron ahogadas, “esencialmente jóvenes”.

El funcionario que reunió un comité interministerial de crisis con miembros de su Gobierno para hacer frente a esta hola de calor, en unas breves declaraciones al inicio precisó que son las “primeras víctimas de la crisis que vivimos”.

Así mismo señaló que el Gobierno está trabajando en diferentes escenarios por si este episodio de fuerte calor se prolonga y destacó sus prioridades, empezando por el hecho de que se está notando una mayor actividad en los centros sanitarios y que el primer objetivo es “que los hospitales aguanten”.

También pidió a sus ministros que dirijan sus acciones en “la solidaridad con los más frágiles”, y eso significa prestar atención “a las personas que están en su casa”, dijo.

Lea aquí: Trump afirma que Irán aceptará inspecciones nucleares exhaustivas tras acuerdo preliminar

Sistemas de protección civil en Francia

Igualmente indicó que se han puesto en alerta los sistemas de protección civil ante el riesgo de incendios, pero también de fenómenos tormentosos y de crecidas de los cursos de agua.

Francia vivió este martes la madrugada más calurosa desde que empezaron los registros a nivel nacional en 1947, con una mínima de 21,6 grados de media, que superó el anterior récord de 21,4 grados del 25 de julio de 2019, indicó Météo France.

En total hay 54 del centenar de departamentos franceses en el máximo nivel de alerta, el rojo, por el calor y otros 35 en el siguiente, naranja, lo que significa que más del 90 % de la población francesa está expuesta a calores que los servicios meteorológicos consideran extremos o excepcionales.

Météo France anticipa que esta tarde las máximas llegarán a 44 grados en Burdeos, 43 en Rennes, 41 en Toulouse o Limoges, 40 en Lyon o Ruán y 38 en París. Y esa situación se va a prolongar al menos hasta el próximo jueves.

Tomado de El Universal.

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