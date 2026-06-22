Estados Unidos e Irán abren canal directo para un acuerdo final del conflicto en 60 días

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán acordaron poner en marcha un Comité de Alto Nivel encargado de desarrollar una hoja de ruta orientada a alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, según informaron Catar y Pakistán, países que actúan como mediadores del proceso.

El compromiso fue anunciado tras la ronda de conversaciones celebrada el domingo en el complejo turístico de Bürgenstock, en los Alpes suizos, donde ambas partes abordaron mecanismos para avanzar hacia una solución definitiva al conflicto.

¿Qué acordaron EE.UU. e Irán en las negociaciones de Suiza?

En el comunicado difundido por los Ministerios de Exteriores de Catar y Pakistán a través de la red social X, los mediadores señalaron que el nuevo órgano permitirá iniciar de forma inmediata una nueva etapa de contactos técnicos.

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“El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas”, indicó el texto conjunto.

De acuerdo con el comunicado, las reuniones técnicas seguirán durante el resto de la semana en Bürgenstock. Sin embargo, no se precisó la identidad de los participantes que integrarán esos encuentros especializados.

Los principales negociadores deberán informar periódicamente al Comité de Alto Nivel y coordinar grupos de trabajo centrados en asuntos nucleares, sanciones y mecanismos de seguimiento destinados a garantizar la aplicación efectiva del memorando de entendimiento.

El documento también contempla la creación de estructuras orientadas a resolver diferencias y supervisar el cumplimiento de los compromisos alcanzados durante el proceso de diálogo.

Los mediadores destacaron que las conversaciones transcurrieron en un clima “positivo y constructivo” y afirmaron que durante la jornada se registraron “avances alentadores”.

Entre los acuerdos alcanzados figura además el establecimiento de una línea de comunicación directa entre Washington y Teherán para reducir el riesgo de incidentes y malentendidos.

Ese canal busca contribuir a garantizar el tránsito seguro de los buques mercantes que cruzan el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio internacional.

Las delegaciones también pactaron la formación de un grupo de resolución de conflictos encargado de velar por el cumplimiento del cese de las operaciones militares en Líbano.

Las negociaciones en Suiza se desarrollan después de la adopción de un acuerdo de entendimiento entre Washington y Teherán destinado a poner fin a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

Pese a que la primera jornada se vio afectada por una interrupción de la participación iraní, motivada por el rechazo de Teherán a las amenazas formuladas por el presidente estadounidense, Donald Trump, una fuente de la delegación de Estados Unidos aseguró que los contactos no se habían suspendido.

“Contrariamente a las informaciones falsas que circulan intensamente, los iraníes siguen aquí y las conversaciones continúan. Prevemos seguir trabajando durante toda la noche”, afirmó la fuente. La representación iraní está encabezada por Mohamad Baqer Qalibaf, con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, mientras que la delegación estadounidense es liderada por el vicepresidente JD Vance.

Con información de El Universal

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