Roberto Sánchez anuncia que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez anunció este martes que no reconocerá un eventual gobierno de su rival, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, quien lidera el escrutinio con más del 99,7 % de las actas procesadas. Además, convocó una nueva movilización para este sábado en Lima.

"Si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve conforme a la seguridad jurídica y la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. En esas condiciones de transgresión a las normas, no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori", afirmó el candidato de Juntos por el Perú.

Sánchez acusó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de falta de transparencia durante el conteo y aseguró que no se han atendido los recursos presentados por su campaña, entre ellos una solicitud para anular los resultados de la votación en el exterior.

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Según Juntos por el Perú, el proceso electoral quedó "gravemente afectado" por cambios introducidos a finales de mayo a petición de la Cancillería, que ordenó trasladar a Perú las actas y votos de 119 oficinas consulares para su procesamiento, en lugar de realizarlo en cada país, lo que —afirman— rompió la cadena de custodia del material electoral.

"Hemos solicitado el recuento de votos y no lo quieren considerar. ¿Qué esconden? ¿No ganaría la democracia? ¿No tendría mayor confianza un gobierno que se imponga incluso por un solo voto?", cuestionó Sánchez durante una rueda de prensa.

El aspirante presidencial aseguró además que agotará todas las vías legales, incluidas instancias internacionales, para defender los votos de sus seguidores. También convocó a sindicatos y movimientos sociales de todo el país a participar en una movilización este sábado en la capital peruana.

"Apelaremos a la lucha de resistencia patriótica, popular y democrática, dentro de la normativa y de nuestros derechos constitucionales", señaló. Añadió que la protesta también buscará denunciar una supuesta persecución política y exigir la liberación del expresidente Pedro Castillo.

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