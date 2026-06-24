Terremoto de 7,1 en Venezuela sacudió varias ciudades de Colombia

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió a Venezuela la tarde de este miércoles 24 de junio y generó momentos de angustia en varias ciudades del país, especialmente en Caracas, donde ciudadanos reportaron evacuaciones y afectaciones en algunas edificaciones del norte de la capital.

De acuerdo con los primeros reportes, el movimiento telúrico ocurrió sobre las 5:04 de la tarde y tuvo una profundidad superficial, una característica que suele aumentar la percepción del sismo entre la población. El epicentro fue localizado cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy, a unos 42 kilómetros de esta ciudad y relativamente cerca de Valencia y Maracay. Reportes preliminares ubican la magnitud en 7,1.

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El terremoto también fue percibido en varias regiones de Colombia, así como en Aruba, Curazao y otros territorios del Caribe. En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran a personas saliendo de edificios, oficinas y centros comerciales mientras se desarrollaba la emergencia.

Caracas reporta daños y evacuaciones

En Caracas, cientos de ciudadanos manifestaron haber sentido una fuerte sacudida que se prolongó durante varios segundos. Algunos usuarios compartieron imágenes de movimientos en edificios altos y reportaron afectaciones estructurales en edificaciones y viviendas.

Mientras organismos de emergencia adelantan las inspecciones correspondientes, las autoridades mantienen el monitoreo ante la posibilidad de réplicas. Hasta el momento no existe un balance oficial consolidado sobre personas lesionadas o daños materiales.

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Se espera que las entidades de gestión del riesgo y los organismos sismológicos venezolanos entreguen información más detallada en las próximas horas.