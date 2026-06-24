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Terremoto de 7,1 en Venezuela sacudió varias ciudades de Colombia
El fuerte movimiento telúrico provocó evacuaciones y reportes de daños en Caracas, mientras las autoridades colombianas descartaron riesgo de tsunami en la costa Caribe.
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crojas
Terremoto de 7,1 en Venezuela sacudió varias ciudades de Colombia
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 24 de Junio de 2026

 

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió a Venezuela la tarde de este miércoles 24 de junio y generó momentos de angustia en varias ciudades del país, especialmente en Caracas, donde ciudadanos reportaron evacuaciones y afectaciones en algunas edificaciones del norte de la capital.

De acuerdo con los primeros reportes, el movimiento telúrico ocurrió sobre las 5:04 de la tarde y tuvo una profundidad superficial, una característica que suele aumentar la percepción del sismo entre la población. El epicentro fue localizado cerca de San Felipe, en el estado Yaracuy, a unos 42 kilómetros de esta ciudad y relativamente cerca de Valencia y Maracay. Reportes preliminares ubican la magnitud en 7,1.

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El terremoto también fue percibido en varias regiones de Colombia, así como en Aruba, Curazao y otros territorios del Caribe. En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran a personas saliendo de edificios, oficinas y centros comerciales mientras se desarrollaba la emergencia.

Caracas reporta daños y evacuaciones

En Caracas, cientos de ciudadanos manifestaron haber sentido una fuerte sacudida que se prolongó durante varios segundos. Algunos usuarios compartieron imágenes de movimientos en edificios altos y reportaron afectaciones estructurales en edificaciones y viviendas.

Mientras organismos de emergencia adelantan las inspecciones correspondientes, las autoridades mantienen el monitoreo ante la posibilidad de réplicas. Hasta el momento no existe un balance oficial consolidado sobre personas lesionadas o daños materiales.

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Se espera que las entidades de gestión del riesgo y los organismos sismológicos venezolanos entreguen información más detallada en las próximas horas.

 

 

 

Colombia descarta amenaza de tsunami

Tras el fuerte movimiento sísmico, surgieron versiones sobre una posible alerta de tsunami en el Caribe. Sin embargo, la Dirección General Marítima (Dimar) informó que no existe amenaza para la costa Caribe colombiana.

Las autoridades colombianas recomendaron mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales y evitar compartir información no verificada, mientras continúa la evaluación de este terremoto, que ha sido uno de los más fuertes registrados en la región durante los últimos años.

Con información de Vanguardia.

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