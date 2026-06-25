UNICEF pide priorizar la protección de la niñez tras los terremotos en Venezuela

UNICEF hizo un llamado a garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio y que, según el más reciente balance oficial, dejan al menos 188 personas fallecidas, 1.520 heridas y 157 desaparecidas.



En una declaración emitida desde Caracas y Panamá, la agencia de Naciones Unidas expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que mantiene un seguimiento permanente de la situación, mientras avanzan las evaluaciones sobre los daños ocasionados por los sismos en Caracas y los estados Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira y Miranda.

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La organización advirtió que, durante las próximas horas y días, la población infantil será uno de los sectores con mayores necesidades de atención.



Entre las prioridades identificadas se encuentran la protección frente a nuevos riesgos, el acceso a apoyo psicosocial, agua potable, servicios de salud y espacios seguros para la recuperación de las comunidades.



UNICEF insistió en que la recuperación deberá tener como eje la protección de la infancia, al considerar que los efectos del desastre pueden extenderse más allá de los daños materiales y comprometer el bienestar físico y emocional de miles de niños y adolescentes, al tiempo que manifestó su “compromiso de apoyar los esfuerzos nacionales para atender las necesidades de los niños afectados y sus familias, especialmente las de los más vulnerables".

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Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que más de 200 personas permanecen atrapadas entre los escombros y que cerca de 280 edificaciones resultaron afectadas, entre ellas ocho hospitales y veinte centros comerciales, principalmente en el estado de La Guaira, la zona más golpeada por la emergencia.



Las autoridades venezolanas también mantienen la alerta por posibles réplicas y recomendaron a la población permanecer en espacios abiertos, mientras se realizan inspecciones estructurales en edificios con riesgo de colapso y continúan las restricciones preventivas en algunos servicios de gas.

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