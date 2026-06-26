589 muertos, 2.980 heridos y 214 réplicas deja el nuevo balance de los terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó en la mañana de este viernes la nueva cifra de víctimas que deja hasta el momento 589 fallecidos, 2.980 heridos a causa de los movimientos telúricos que afectaron al país vecino el paso miércoles.

En medio del nuevo balance de la tragedia, el Gobierno colombiano dio a conocer que en la madrugada de este viernes ya se envió a Venezuela el primer contingente integrado por 63 especialistas provenientes de diversas instituciones clave, incluyendo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja,

La operación también cuenta con el respaldo de la Cancillería, Policía Nacional, la Armada Nacional y el Ejército Nacional. La misión del equipo colombiano cuenta con el apoyo de cuatro perros especializados en búsqueda y rescate —Rojo, Candy, Dasta y Tamy—, entrenados para localizar personas en escenarios de desastre y facilitar la labor de los rescatistas.

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Las zonas más devastadas

Durante un balance oficial, el titular de la cartera sanitaria, Carlos Alvarado señaló que más de 5.000 profesionales de la salud, entre ellos 1.200 médicos, fueron desplegados de manera inmediata para atender la contingencia.

“Como un solo equipo, porque se integran los médicos del Ministerio de Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Sanidad Militar, el IPASME y PDVSA; todo el Sistema Público Nacional de Salud atendiendo a todos los heridos que han llegado a nuestras emergencias”, expresó Alvarado.

El ministro indicó que, por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se estableció comunicación con la Asociación Venezolana de Clínicas Privadas, que puso a disposición 12 centros asistenciales en la región capital.

Gracias a esta coordinación entre el sistema público y el sector privado, se han atendido más de 150 pacientes de forma adicional, dijo el ministro Alvarado.

Según el balance, las personas con lesiones leves ya recibieron el alta médica, mientras que quienes presentan cuadros moderados o requieren intervenciones quirúrgicas permanecen hospitalizados.

Ante la alta demanda de atención en el estado La Guaira, identificado como la zona de mayor impacto del sismo, el Gobierno instaló hospitales de campaña para reforzar la capacidad de respuesta.

“Ya hay un hospital de campaña de la Fuerza Armada Nacional, hoy llegó otro de una empresa privada y también funciona un hospital de campaña en Catia La Mar. Mañana se incorporará otro que lleva la Cruz Roja Venezolana, con el objetivo de ampliar la cobertura de atención en uno de los estados más afectados”, explicó el funcionario.

Asimismo, el ministro hizo un llamado a la población a no difundir rumores ni cifras no confirmadas sobre la emergencia y exhortó a consultar únicamente la información publicada a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud.

Finalmente, ratificó el compromiso de las autoridades de mantener reportes permanentes, transparentes y actualizados sobre la evolución de la emergencia y las acciones desplegadas para atender a los afectados.