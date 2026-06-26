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Estos son los primeros partidos de dieciseisavos de final del Mundial
La fase de eliminación directa comienza este domingo 28 de junio con varios duelos confirmados.
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cesarmuñoz
Comienza el Mundial 2026: el Azteca hace historia con su tercera inauguración
Colprensa
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Viernes, 26 de Junio de 2026

Cuando faltan dos días para el cierre de la fase de grupos, ya se han confirmado algunos duelos de los 16avos del Mundial de Norteamérica, que arranca el próximo lunes, 28 de junio.

Aunque el arranque no fue tan positivo, Sudamérica ya cuenta con cuatro de las cinco selecciones clasificadas a la fase de 16avos del Mundial: Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador y Paraguay, a la espera de que este viernes, Uruguay pueda unirse para seguir en la fiesta de Norteamérica.

Uruguay que es segunda parcialmente del Grupo H con dos puntos, se mide a las 7:00 de la noche de este viernes ante España. Los dirigidos por Marcelo Bielsa necesitan un buen resultado para aspirar a mantenerse segundo o clasificar como uno de los mejores ocho terceros.

En el otro duelo de ese grupo se enfrenarán Cabo Verde, una de las sorpresas del Mundial ante Arabia Saudita.

Lea aquí: Ecuador da el batacazo ante Alemania y se metió a la segunda ronda del Mundial

Cabo Verde suma dos puntos como Uruguay, mientras que Saudita tiene un punto. España es líder con cuatro puntos.

¿Cuáles son los cruces ya confirmados en 6avos del Mundial?

Brasil es una de las selecciones que ya conoce su rival de 16avos del Mundial, se enfrentará a Japón, el lunes 29 de junio en Houston.

A ellos se unen los duelos de Sudáfrica ante Canadá el domingo 28 de junio, en Los Ángeles.

Al día siguiente Países Bajos ante Marruecos en Monterrey, mientras que en San Francisco se enfrentarán Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, el martes primero de julio.

Tomado de El Colombiano.

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