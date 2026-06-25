Mundial 2026: Mbappé se cita con Haaland en el Francia vs. Noruega

Europa Press.

Las selecciones de Noruega y Francia disputan hoy la tercera y última jornada del Grupo I del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, duelo de 'pistoleros' entre Erling Haaland y Kylian Mbappé que servirá para decidir el primer puesto, en el partido más exigente hasta ahora para dos equipos que llegan ambos con dos triunfos en el casillero.

En Boston se dará, a partir de las 2:00 p.m. de este viernes, uno de los duelos más atractivos de la primera fase del Mundial: Noruega, la que para muchos puede ser la principal revelación del torneo, y Francia, en el selecto grupo de principales favoritos a levantar el trofeo en la final del 19 de julio.

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El conjunto escandinavo será el primer gran escollo para los de Didier Deschamps en este torneo. El gran examen galo ante una generación liderada por Erling Haaland, que se ha presentado sin presión y con goles ante la escena internacional por primera vez en un Mundial. Y es que en dos encuentro ya suma cuatro tantos: dos ante Irak (1-4) y otros tantos a Senegal (3-2).

El ariete nórdico es la principal amenaza de una Noruega que dominó su grupo de clasificación y vapuleó sin piedad en dos ocasiones a la histórica Italia, y su inicio en el torneo demuestra que van enserio. Además, cuentan con otros grandes nombres como Martin Odegaard, del Arsenal; Alex Sorloth, del Atlético de Madrid; o el joven Antonio Nusa, del RB Leipzig.