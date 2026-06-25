Mundial 2026: Mbappé se cita con Haaland en el Francia vs. Noruega

La figura de Mbappé se suma a los Michael Olise, Ousmane Dembélé, Desiré Doué o Bradley Barcola, en un combinado que puede cerrar la fase de grupos con pleno de triunfos por primera vez desde la edición de 1998, en la que terminaron levantando el trofeo, con el seleccionador Deschamps en la plantilla. El estilo de ambos conjuntos es bastante parecido, más cómodos sin balón y esperando algún error para saltar en la presión intensa y correr en transiciones.
Por esto, será interesante ver si Francia deja llevar la iniciativa a Noruega o si responde al favoritismo en el torneo. Además, su balance reciente ante selecciones europeas es muy positivo, con cinco victorias seguidas. Y solo ha perdido ante Senegal en sus últimos 14 duelos, desde hace más de un año -las semifinales de la Liga de Naciones ante España-. Ahora será el 16º partido ante Noruega, con una balance de cuatro victorias nórdicas, siete galas y cuatro empates.
Deschamps plantea introducir cambios para también dar descanso a piezas importantes, por lo que Jules Koundé y Theo Hernandez podrían dejar hueco a Malo Gusto y Lucas Digne, respectivamente. También podría rotar a Aurélien Tchouaméni y Bradley Barcola, con Manu Koné, Desiré Doué, Ryan Cherki o Warren Zaïre-Emery esperando su turno.
En el otro duelo del grupo, a la misma hora, Irak se enfrenta contra Senegal donde un empate eliminaría a ambos. Los africanos, con Sadio Mané, parten como favoritos.
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