Fuimos justos ganadores: Néstor Lorenzo, tras el triunfo ante RD del Congo

Se han disputado las dos primeras fechas del Mundial 2026 y Colombia, que llegó con expectativas e incógnitas, cumplió el primer objetivo: asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, instancia a la que regresa después de ocho años.

Los triunfos ante Uzbekistán (3-1) y el conseguido este martes frente a República Democrática del Congo (1-0), con anotación de Daniel Muñoz, dejan a la Tricolor en una posición favorable para terminar como líder del Grupo K. Todo se definirá en la última jornada, cuando enfrente el sábado a Portugal, que suma cuatro puntos.

Es el partido que todos esperaban y el que definirá quién avanza en el primer lugar. De momento, Colombia tiene la ventaja y le bastará con empatar o ganar para asegurar el liderato.

Entre los aspectos positivos del combinado nacional sobresalen el juego colectivo, los ajustes realizados por Néstor Lorenzo para el segundo tiempo y la actuación de Daniel Muñoz, autor del gol del triunfo y figura del encuentro, al mejor estilo de lo que acostumbra mostrar con el Crystal Palace.

Dominio cafetero

Antes del compromiso existían algunas dudas sobre cómo se desarrollaría el juego, especialmente por lo mostrado por los africanos en su debut frente a Portugal. Sin embargo, esos temores terminaron disipándose rápidamente.

Néstor Lorenzo estudió bien al rival y Colombia impuso sus condiciones desde el inicio. Aun así, en los primeros minutos los congoleños estuvieron cerca de sorprender con un remate de Cédric Bakambu.

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Después de esa acción, Colombia tomó el control absoluto del partido. Le quitó la pelota a los africanos, que tardaron 34 minutos en volver a acercarse al área rival. La defensa colombiana respondió de gran manera, con Davinson Sánchez y Jhon Lucumí como figuras.

El técnico Néstor Lorenzo se mostró satisfecho no solo por la victoria, que consideraba necesaria, sino también por el funcionamiento colectivo mostrado durante los 95 minutos del encuentro.

"Hicieron un partidazo los muchachos. Les agradezco el esfuerzo. Se mataron y siguieron el plan. Debimos ganar por más diferencia, pero los partidos son así. Fuimos justos ganadores", afirmó.

Juego colectivo

En la mitad de la cancha, el debutante Gustavo Puerta, junto a Jhon Arias y Jefferson Lerma, fortaleció la recuperación de balón y neutralizó por completo el juego de los africanos.

James Rodríguez, que actuó con mayor libertad, tuvo una destacada actuación durante la primera mitad. Sin embargo, fue sustituido al minuto 58 por Juan Fernando Quintero, quien le dio un nuevo impulso ofensivo al equipo.

Por su parte, Luis Díaz, pese al desgaste físico y a desperdiciar algunas oportunidades de gol, fue uno de los principales generadores de fútbol ofensivo.

"Con estos equipos hay que encontrar espacios entre líneas. Teníamos que tener posesión con seguridad. Jugaron un partidazo Arias, Lerma, Puerta; todo el mediocampo y también James", destacó Lorenzo en rueda de prensa.

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En términos generales, Colombia realizó una presentación sólida frente a un rival que se esperaba más exigente. El conjunto dirigido por Lorenzo no cayó en el juego físico de los africanos y, mediante transiciones rápidas y buen manejo de balón, fue desgastando sus intenciones ofensivas.

Ahora el reto será Portugal, un equipo de características similares y con una propuesta ofensiva que promete un duelo mucho más equilibrado.

Frente a los portugueses, Colombia deberá plantear un partido más táctico, con especial atención a los costados, donde los europeos suelen ser rápidos y peligrosos.

Las voces

Tras la victoria, los jugadores celebraron la clasificación, aunque dejaron claro que el objetivo ahora es terminar primeros del grupo.

Daniel Muñoz, autor del único gol del encuentro, aseguró que el equipo salió decidido a conseguir los tres puntos para afrontar con tranquilidad la última jornada.

"Sabíamos que teníamos que ser leones hambrientos. Teníamos que salir a comernos la presa. Hemos subido dos de los ocho escalones y seguimos avanzando paso a paso", afirmó el antioqueño.

El lateral también valoró la dificultad del compromiso.

"Aquí nada es fácil. Nadie le regala nada a nadie. Desde el primer momento salimos a comernos la cancha. Tuvimos muchas opciones, pero al final el fútbol es así".

Por su parte, Davinson Sánchez destacó la evolución del equipo respecto al debut.

"Estamos muy contentos. Hubo una mejora importante respecto al primer partido. Nos quedamos con la manera en que el equipo asumió la responsabilidad. Sabemos que esto se juega partido a partido. Aseguramos la clasificación, pero en cuatro días tenemos otro compromiso muy importante que definirá nuestro camino en la siguiente ronda".

Sobre el rival, agregó que "se nos estaba resistiendo, pero al final quien hizo más por el juego se llevó los puntos".

El capitán James Rodríguez también resaltó el desempeño colectivo.

"El primer tiempo fue muy bueno. Creamos varias oportunidades de gol. Si hubieran entrado la de Dani Muñoz, la mía y la de Lucho, el marcador habría sido mucho más amplio", comentó el cucuteño.

Finalmente, Jhon Córdoba, quien ingresó en la última media hora, señaló que "Congo fue un rival que nos exigió bastante, pero hay que felicitar a los compañeros y al cuerpo técnico porque se hizo un gran trabajo durante la semana".

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