Ecuador da el batacazo ante Alemania y se metió a la segunda ronda del Mundial

La selección de Ecuador acompañará dentro del Grupo E a Alemania y Costa de Marfil a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, después de ganar este jueves por 2-1 su final ante el combinado alemán y poder disfrutar por segunda vez en su historia de la fase eliminatoria del evento.

El equipo sudamericano espantó todos los fantasmas y respiró aliviado y eufórico en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un partido que comenzó mal y donde fue capaz de rehacerse ante una tetracampeona mundial, que no necesitó acelerar demasiado con todo su futuro a corto plazo ya decidido, para sumar su obligada victoria.

Pese a ello, sorprendió un tanto Julian Nagelsmann con su once, prácticamente el titular de los dos partidos anteriores, un aviso de que la tetracampeona del mundo no quería dar demasiadas facilidades a una 'Tri' que comenzó del peor modo posible su intento de sumar los tres puntos para aspirar a seguir con vida en esta Copa del Mundo.

Leroy Sané, con un disparo cruzado y tras una posible falta previa por juego peligroso de Pavlovic, abría el marcador nada más iniciarse el encuentro para asestar un duro golpe a los de Sebastián Beccacece, que tuvieron la fortuna de reaccionar casi al instante tras una buena presión sobre Nmecha.

El balón le llegó a Angulo que desde fuera del área y por debajo de las piernas de un defensa batía a Neuer y devolvía la esperanza a los suyos.

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Despierta 'La Tri'

Ecuador se reactivó y metió mucha intensidad a su presión, pero le continuó faltando algo esa lucidez ofensiva que le había condenado a esta situación de urgencia.

Achuchó y generó problemas a una defensa alemana que continúa sin dar sensación de fiabilidad, pero no fue capaz de aprovechar sus amenazas. Tampoco lo hizo Alemania, que dio algún susto más con un disparo de Nmecha, un cabezazo de Havertz y una de Musiala que no pudo con el rápido y vital cruce de Ordóñez.

Las dos selecciones llegaron con todo por decidir al descanso, mientras que Costa de Marfil no fallaba ante Curazao para cerrar cualquier atisbo de segunda plaza a una 'Tri' que no salió de vestuarios dando sensación de dominio, y aunque la 'Mannschaft' tampoco lo hizo excesivamente intensa, vio como desde la sala VOR avisaban a la colegiada estadounidense Tori Penso para revisar el penalti sobre Havertz que había decretado nada más iniciarse el segundo acto y que finalmente anuló por una falta previa sobre Franco.

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Poco a poco, Ecuador intentó mirar más hacia la portería de Neuer, que repelió un potente disparo de Enner Valencia, una vez más poco participativo, y que pareció animar al combinado sudamericano que vivió momentos álgidos, sobre todo con una clara ocasión de Plata tras una falta de entendimiento entre Neuer y Tah.

Nagelsmann había empezado a repartir esfuerzos y su equipo lo notaba, pero aun así estuvo a punto de amargar a su rival. Beier no llegó por poco a un centro y más clara fue la que tuvo Sané en su mano a mano ante Galíndez, pero golpeó horrible el balón y la 'Tri' respiró antes justo de la euforia. Rodríguez, sustituto de Valencia, peinó un balón en un saque de esquina y ahí apareció Plata para remachar cerca de Neuer y poner el decisivo 2-1.

Quedaba cerca de un cuarto de hora en el MetLife Stadium y Ecuador se afanó en guardar su preciado botín sin excesivos problemas, ayudada también por una Alemania un tanto perezosa, con pocos argumentos futbolísticos y ya con la cabeza en unos dieciseisavos que también disfrutará su rival por segunda vez en su historia tras los de 2006, donde cayó ante Inglaterra, posible oponente también esta vez.

Ficha técnica.

Alemania, 2 - Ecuador, 1 (1-1, al descanso).

Alineaciones:

Ecuador: Galíndez; Franco (Preciado, min.64), Ordóñez, Pacho, Hincapié (Estupiñán, min.72); Yeboah (Torres, min.85), M.Caicedo, Vite, Angulo (J.Caicedo, min.85); E.Valencia (Rodríguez, min.64) y Plata.

Alemania: Neuer; Kimmich (Thiaw, min.60), Rüdiger, Tah, Raum; Nmecha (Beier, min.65), Pavlovic (Stiller, min.46); Sané, Musiala, Wirtz (Gross, min.73); y Havertz (Undav, min.60).

Goles.

0-1, minuto 2. Sané.

1-1, minuto 9. Angulo.

2-1, minuto 78. Plata.

Árbitro: Tori Penso (USA). Amonestó a Hincapié (min.43), Franco (min.50), Plata (min.89), por Ecuador, y a Pavlovic (min.44), por Alemania.

Estadio: MetLife Stadium de Nueva Jersey.

EUROPA PRESS

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