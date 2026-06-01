Uruguay va por un milagro frente a España y poder clasificarse a la segunda ronda,

La fase de grupos del Mundial 2026 entró en su recta final de clasificación hacia los dieciseisavos de final, donde ya se encuentran listas México y Sudáfrica (A), Suiza, Canadá (B), Brasil, Marruecos (C), EE.UU. (D), Alemania por el (E), Francia, Noruega el (I), Argentina el (J) y Colombia, Portugal por el (K).

En el Grupo H, está Uruguay en el Grupo H, con dos puntos, y se juega este viernes a las (7:00 p.m.), en Guadalajara, el pasaporte a la otra ronda frente a la favorita España, líder con 4 puntos.

La celeste solo tiene una opción clara y es la de ganar para continuar en el torneo.

Uruguayos y españoles se medirán por tercera vez, en instancias mundialistas, las dos primeras terminaron en empates, Uruguay 1950 (2-2) en Italia 1990 (0-0).

Ahora y con la necesidad que tiene, 36 años después, los charrúas, esperan desequilibrar la balanza a su favor y clasificarse.

El seleccionado uruguayo dirigido por el argentino Marcelo Bielsa se juega un partido de seis puntos, pues el otro rival que le pisa los talones es la sorprendente Cabo Verde también con dos puntos y con aspiraciones ser segunda.

Los caboverdianos se juegan el pase a la otra ronda frente a Arabia Saudita, con un punto, tras empatar ante los españoles y los uruguayos.

Así, España y Uruguay, los dos favoritos llegan a la última fecha sin el pase asegurado y teniendo que enfrentarse en lo que será uno de los duelos más anticipados de la fase de grupos.

Los charrúas afrontan el partido en una posición (muy) delicada después de los empates contra Arabia Saudita y Cabo Verde.

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El equipo de Marcelo Bielsa no logró trasladar a los resultados el talento de una plantilla que llegó al Mundial con muchas ambiciones y ahora necesita una actuación de lujo ante uno de los candidatos al título.

Bielsa, asumió responsabilidades por el rendimiento mostrado. "Los errores de organización que comete un equipo siempre son responsabilidad del conductor o del entrenador", expresó Bielsa.

Uruguay llega a México con la calculadora en una mano y la esperanza en la otra.

El juez

España, en cambio, viene de hacerles acordar a todos por qué es una de las favoritas al título. La Celeste tiene talento suficiente para complicar a cualquiera, el tema es que la versión que mostró en las dos primeras jornadas deja bastante que desear.

La Roja llega fortalecida después del (4-0) contra Arabia Saudita. Después del inesperado empate con Cabo Verde.

El conjunto de de la Fuente, recuperó su mejor versión y volvió a exhibir una propuesta asociativa que generó elogios dentro y fuera del plantel.

El triunfo dejó a la selección muy cerca del primer puesto del grupo y con la posibilidad de encarar la fase eliminatoria por una parte del cuadro que, sobre el papel, luce favorable.

Uno de los movimientos que mejor resultado dio fue el cambio de ubicación de Pedri. De la Fuente retrasó al futbolista canario para iniciar las jugadas y encontró una circulación mucho más fluida. A su alrededor crecieron Dani Olmo y Álex Baena, dos jugadores que ofrecieron una participación determinante en la goleada.

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La estructura defensiva también atraviesa un buen momento. Unai Simón mantuvo la portería invicta en las dos primeras jornadas y la pareja Pau Cubarsí-Aymeric Laporte se consolidó como una de las grandes fortalezas del equipo.

En ataque, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal son las superestrellas. Eso sí, Oyarzabal reconoció que arrastra algunas molestias, aunque dejó claro su deseo de estar presente este viernes. "Por mi parte quiero jugar, yo me encuentro bien", dijo.

Posibles alineaciones.

Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Bueno, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Viñas y M.Araújo.

España: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.

Árbitro: Ismail Elfath (USA).

Estadio: Akron de Guadalajara (México).

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