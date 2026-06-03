Tenimesistas cucuteños vivieron horas terror en el terremoto de Caracas

El mundo entero está consternado por la tragedia que sacudió en la tarde del miércoles 24 de junio de 2026 a Caracas, Venezuela, con dos terremotos de magnitud de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, dejando un centenar de personas fallecidas y otras desaparecidas.

No obstante, en la capital venezolana por estos días se venía desarrollando, el WTT Youth Contender Caracas 2026, un torneo de tenis de mesa con la presencia de 150 jugadores en las categorías: Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19.

El torneo se cumpliría del 24 al 27 de junio en el gimnasio Elizabeth Popper López, pero debido al fuerte terremoto fue cancelado.

En el evento, Colombia estaba presente con una delegación pequeña, entre los que se destacaba la participación de tres tenimesistas cucuteños, la campeona Luciana Contreras, Sub-11, Juan Diego Omaña y Miguel Cabrera, quienes viajaron con la ilusión de pelear el título.

Pero debido a los inesperados hechos, la Federación Venezolana de Tenis de Mesa, por seguridad e integridad de los deportistas, dio por cancelado el campeonato y cada delegación comenzó a regresar vía terrestre a sus lugares de origen, dado que el aeropuerto de Maiquetía fue cerrado.

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Pánico total

Leonardo Contreras, papá de la jugadora Luciana Contreras, relató que los momentos fueron de apremio, pero que el movimiento sísmico parecía ser leve nada más, pero a luego se fue sintiendo más fuerte y la situación se hizo preocupante.

“Inicialmente fue un movimiento leve los primeros cinco segundos y después comenzó a tomar más fuerza. Después de los diez segundos se activaron todos los protocolos de seguridad, se sacaron a todos los niños del (gimnasio Elizabeth Popper López), en tiempo de más o menos dos minutos”, contó Leonardo Contreras.

Aunque se actuó con rapidez, el temor y el miedo no se hicieron esperar. “Fue un momento de pánico, de mucho susto, de terror, parecía algo sacado de una película”, afirmó el progenitor de la deportista.

Contreras indicó que, afortunadamente, la Federación Venezolana de Tenis de Mesa está preparada para este tipo de emergencias, pero lastimosamente el país está enlutado.

“Gracias Dios la FVTM, tiene unos buenos protocolos de seguridad y se logró evacuar rápidamente el escenario deportivo. Para bienestar de todos, la estructura donde se estaba jugando el torneo no sufrió ninguna afectación”.

Con respecto, cómo pasaron la noche, con las constantes réplicas del sismo que se dieron Leonardo manifestó que “no nos dejaron ir al hotel, debido a que era un edificio de 25 pisos. Pasamos la noche en el coliseo que es más segura y se pudo estar más tranquilos.

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Del mismo modo, recordó que los momentos fueron angustiantes para varios de los deportistas que en su desespero lloraron, pero hubo otros que estuvieron un poco tranquilos, pero miedo sin embargo los atemorizaba.

“Fueron momentos difíciles en lo sicológico para los niños, hubo niños desesperados, llorando, asustados, alarmados. En primera instancia ellos no imaginan la magnitud del terremoto, pero gracias a Dios todos estamos tranquilos.

Los deportistas fueron transportados en buses ayer en horas de la tarde y hoy estarán llegando a Cúcuta.

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