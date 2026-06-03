Croacia ranace en el Mundial, tras derrotar a Panamá que se despidió del torneo

La selección de Croacia derrotó este martes 1-0 a Panamá con un solitario gol de Ante Budimir al (54’) y revivió sus esperanzas de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en partido correspondiente por la segunda fecha del Gupo L, jugado en Toronto.

A primera se enfrentaron en Boston, Inglaterra y Ghana, encuentro que terminó igualado sin goles, dejando la clasificación para la última fecha que se disputará el sábado 27 de junio.

Con estos resultados, Inglaterra lidera el grupo con 4 puntos y (+2), seguida por Ghana, también con 4 unidades y (+1), tercera se ubica Croacia, con 3 puntos y cierra ya eliminada Panamá, sin puntos.

Croacia partía como para estrenar su casillero de puntos tras la derrota ante Inglaterra, pero además de no encontrar su fútbol, con Luka Modric en su versión más gris como fiel reflejo del resto de su selección, se topó con una Panamá firme y decidida también en enmendar su derrota en el último suspiro ante Ghana.

El equipo centroamericano sostuvo bien los intentos croatas y gozó de la mejor ocasión de unos insulsos primeros 45 minutos, pero José Fajardo no llegó por muy poco a un gran pase de Michael Murillo.

Dalic se desesperó durante la pausa de hidratación y sus hombres, sin gran mejora, al menos tuvieron control a partir de ahí.

Aun así, no tiraron a puerta hasta pasado el añadido por parte de su mejor jugador, Martin Baturina.

El seleccionador balcánico buscó más soluciones en el descanso y trató de dar un tinte más ofensivo a los suyos con la entrada de Budimir y Andrej Kramaric, este por Josko Gvardiol, pasando Ivan Perisic al lateral.

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El premio a esa ambición llegó en su mejor jugada colectiva, con buena acción de Marco Pasalic a Josip Stanisic y gran envío de este al segundo palo para superar a Orlando Mosquera y encontrar al jugador de Osasuna en el sitio adecuado para ajusticiar a los panameños.

A renglón seguido y tras una pérdida grosera, Pasalic tuvo la sentencia en un claro mano a mano, pero no superó al guardameta rival y su posterior remate se fue por encima del larguero. Croacia no se volvería a asomar prácticamente más a las inmediaciones del área de una Panamá, sin premio en sus centros laterales.

Antes de la pausa, una triple parada de Dominik Livakovic en apenas un minuto, dos a Murillo y un cabezazo de Carlos Harvey, animaron a los de Christiansen, pero el combinado balcánico mantuvo la calma y tiró de experiencia para aguantar su botín y jugarse el pase en el último partido ante Ghana.

Ficha Técnica.

Panamá, 0 - Croacia, 1 (0-0, al descanso).

Alineaciones.

Panamá: Mosquera; Murillo, Ramos (Waterman, min.77), Córdoba, Andrade, Blackman (Davis, min.90); Martínez, Harvey, Bárcenas (T.Rodríguez, min.90), J.Rodríguez; y Fajardo (Londoño, min.83).

Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol (Kramaric, min.46); Modric (Mario Pasalic, min.81), Kovacic (P.Sucic, min.72); Marco Pasalic (L.Sucic, min.72), Baturina, Perisic; y Musa (Budimir, min.46).

Goles.

0-1, minuto 54. Budimir.

Árbitro: Pierre Atcho (GAB). Amonestó a Bárcenas (min.61), por parte de Panamá, y a Petar Sucic (min.92), por parte de Croacia.

Estadio: BMO Field de Toronto.

Madrid (Europa Press)

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