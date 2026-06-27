La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Mundial 2026
12
/deportes
Deportes
Mundial 2026
119247
Mundial 2026
Canadá y Sudáfrica abren los dieciseisavos de final del Mundial 2026
Canadá y Sudáfrica se enfrentan en Los Ángeles, este domingo, a partir de las 2:00 p.m. definiendo el primer clasificado a los octavos de final.
Authored by
gcontreras
Canadá 2026
La opinión
La Opinión
Sábado, 27 de Junio de 2026

Las selecciones de Sudáfrica y Canadá, ambas inéditas hasta ahora en eliminatorias mundialistas, abren, este domingo 28 de junio, en Los Ángeles (2:00 p.m.) los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un partido en el que tanto la anfitriona como el combinado africano aspiran a prologar su aventura en el torneo.

En California, el cuadro depara un cruce entre dos selecciones 'novatas' en estas instancias, desbordadas de ilusión al pisar por primera vez unas eliminatorias mundialistas después de superar la fase de grupos como segundas.

Lea aquí:Néstor Lorenzo anticipa un duro reto ante Portugal en el Mundial 2026

En el horizonte, espera en Houston (Estados Unidos) el ganador del Países Bajos-Marruecos, pero antes los dos contendientes deberán afrontar el primer duelo a cara o cruz de esta edición.

Canadá, que se convertirá en el primer país anfitrión de una Copa del Mundo en competir fuera de sus fronteras, espera quitarse el mal sabor de boca de la derrota ante Suiza (2-1) con la que cerró el Grupo B. A pesar de todo, los de Jesse Marsch avanzaron como segundos gracias al empate del estreno ante Bosnia y Herzegovina (1-1) y a la goleada endosada posteriormente a Catar (6-0).

La selección de Canadá se dio un festín ante Catar que jugó con dos hombres menos, por expulsión.

En aquel duelo ante los asiáticos, el combinado norteamericano perdió a un fijo como Ismaël Koné, que estará unos cinco meses de baja por una fractura de tibia y peroné tras una entrada rival. El lugar del centrocampista del Sassuolo en el once lo ocupó ante Suiza el mediocentro del Los Angeles FC Mathieu Choinière, que volverá a ser de la partida este domingo.

La gran incógnita es saber si Alphonso Davies podrá debutar en esta edición; el seleccionador canadiense anunció que el lateral del Bayern de Múnich tendría minutos ante los helvéticos, pero posteriormente confesó que había sido una maniobra "para despistar al rival". Arriba, en cambio, estarán seguro el delantero de la Juventus Jonathan David, que acumula cuatro goles en el torneo, y Cyle Larin.

Enfrente, los 'Bafana Bafana', en el puesto 60 del ranking FIFA, quieren seguir haciendo historia después de conquistar una peleadísima clasificación en el Grupo A, justo por detrás de México. Un solitario gol de Thapelo Maseko ante Corea del Sur (1-0) valió a los africanos para garantizarse el segundo lugar del grupo; antes, habían caído en el estreno ante la anfitriona México (2-0) con dos hombres menos y empatado con Chequia (1-1).

Selección de Sudáfrica. Foto: Facebook oficial del equipo: @Bafana Bafana﻿

Para el duelo en Los Ángeles, los de Hugo Broos seguirán sin poder contar con el mediocentro Themba Zwane, que recibió tres partidos de suspensión por "juego brusco y grave" por su entrada sobre Roberto Alvarado en el encuentro ante los de Javier Aguirre.

Los cruces definidos: 

Domingo 28 de junio: Sudáfrica vs. Canadá 

Lunes 29 de junio: 
Brasil vs. Japón 
Alemania vs. Paraguay 
Países Bajos vs. Marruecos 

Martes 30 de junio: 
Noruega vs. Costa de Marfil 
Francia vs. Suecia 

Miércoles 1 de julio: 
Estados Unidos vs. Bosnia 

Viernes 2 de julio: 
Australia vs. Egipto 
Argentina vs. Cabo Verde

Europa Press 

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Tren de Aragua La Parada
Tren de Aragua La Parada
La Parada, campo de guerra de las autoridades contra el Tren de Aragua en Villa del Rosario
La Opinión
Area de servicios cementerio Pamplona
Area de servicios cementerio Pamplona
Pamplona contará con una morgue para la prestación de servicios de Medicina Legal
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Canto por Venezuela: Cúcuta convoca concierto solidario por las víctimas del terremoto.
Canto por Venezuela: Cúcuta convoca concierto solidario por las víctimas del terremoto.
Canto por Venezuela: Cúcuta convoca concierto solidario por las víctimas del terremoto
Ruby Escamilla