Canadá y Sudáfrica abren los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Las selecciones de Sudáfrica y Canadá, ambas inéditas hasta ahora en eliminatorias mundialistas, abren, este domingo 28 de junio, en Los Ángeles (2:00 p.m.) los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un partido en el que tanto la anfitriona como el combinado africano aspiran a prologar su aventura en el torneo.

En California, el cuadro depara un cruce entre dos selecciones 'novatas' en estas instancias, desbordadas de ilusión al pisar por primera vez unas eliminatorias mundialistas después de superar la fase de grupos como segundas.

Lea aquí:Néstor Lorenzo anticipa un duro reto ante Portugal en el Mundial 2026

En el horizonte, espera en Houston (Estados Unidos) el ganador del Países Bajos-Marruecos, pero antes los dos contendientes deberán afrontar el primer duelo a cara o cruz de esta edición.

Canadá, que se convertirá en el primer país anfitrión de una Copa del Mundo en competir fuera de sus fronteras, espera quitarse el mal sabor de boca de la derrota ante Suiza (2-1) con la que cerró el Grupo B. A pesar de todo, los de Jesse Marsch avanzaron como segundos gracias al empate del estreno ante Bosnia y Herzegovina (1-1) y a la goleada endosada posteriormente a Catar (6-0).