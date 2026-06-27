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Mundial 2026: Bélgica y Egipto se aseguran en la siguiente ronda e Irán queda en la cuerda floja
Los belgas ganaron el Grupo G tras imponerse 5-1 ante Nueva Zelanda
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Mundial 2026: Bélgica y Egipto se aseguran en la siguiente ronda e Irán queda en la cuerda floja
La opinión
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Sábado, 27 de Junio de 2026

La selección de Bélgica fulminó (1-5) a la de Nueva Zelanda, la noche del viernes, en la última jornada del Grupo G celebrada en el BC Place Vancouver (Canadá), para estrenar su casillero de victorias a tiempo de avanzar como primera a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Después de dos empates, los de Rudi Garcia espantaron las dudas a la tercera, con goles y un fuerte despliegue que destapó el doblete de Leandro Trossard. Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, supervivientes de la famosa generación de oro, pusieron el broche del paso al frente de una Bélgica que ganó un camino a priori más asequible.

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En el otro juego, Egipto certificó su clasificación después de empatar (1-1) en Seattle ante una Irán que rozó el billete en una dramático final y que ahora se queda a la espera de ver si se queda como una de las mejores ocho terceras.

En el Lumen Field todo lo más emocionante pasó al principio y, sobre todo, al final. En el añadido y después de haber dado la sensación de conformarse con el empate, el combinado iraní vivió un carrusel de emociones en un inesperado arreón final ante un rival que físicamente acabó 'tocado'.

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Primero, ya en el tiempo añadido, Shoja Khalilzadeh marcó casi a puerta vacía tras una fallida salida del guardameta egipcio y desató la euforia de los suyos. Pero por centímetros, el jugador estaba en fuera de juego y desde la sala VAR anularon el tanto para desesperación. Aún así, Irán se creció y tuvo otras dos ocasiones más, una de ellas un cabezazo al larguero de Saeid Ezatolahi.

Los cruces definidos: 

Domingo 28 de junio: Sudáfrica vs. Canadá 

Lunes 29 de junio: 
Brasil vs. Japón 
Alemania vs. Paraguay 
Países Bajos vs. Marruecos 

Martes 30 de junio: 
Noruega vs. Costa de Marfil 
Francia vs. Suecia 

Miércoles 1 de julio: 
Estados Unidos vs. Bosnia 

Viernes 2 de julio: 
Australia vs. Egipto 
Argentina vs. Cabo Verde

Europa Press 

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