¿Cómo disfrutar el Mundial 2026 sin afectar la productividad? Las claves para empresas y trabajadores

El inicio del Mundial de 2026 no solo moviliza a millones de aficionados alrededor del planeta, sino que también plantea desafíos para las empresas, cuyos trabajadores seguirán de cerca los partidos de sus selecciones durante las próximas semanas.

Según una encuesta internacional de UKG realizada antes del torneo, uno de cada tres trabajadores tiene previsto tomar al menos un día libre para ver encuentros del campeonato, una situación que podría impactar la productividad en distintos sectores.

El interés por el certamen no es menor. La FIFA reportó que el Mundial de Catar 2022 reunió cerca de 5.000 millones de espectadores en todo el mundo, una cifra que refleja el alcance del evento deportivo más importante del planeta.

Sin embargo, expertos consideran que el entusiasmo mundialista no tiene por qué convertirse en un obstáculo para el desempeño laboral. Para Paula Andrea Senior, representante regional del Campo Psicología de las Organizaciones y del Trabajo del Capítulo Bogotá y Cundinamarca del Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic), la clave está en una adecuada gestión por parte de las organizaciones.

"Los eventos deportivos del Mundial generan emociones intensas porque ocurren cada cuatro años, crean sentido de pertenencia y ofrecen gratificación inmediata. En contraste, la motivación laboral depende del significado que cada persona encuentre en su trabajo, así como del liderazgo, el clima organizacional y el compromiso", explicó la especialista.

La experta sostiene que permitir la visualización de algunos partidos, bajo acuerdos previamente establecidos, incluso puede traer beneficios para las organizaciones al fortalecer la cohesión de los equipos y mejorar el bienestar emocional de los trabajadores.

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No obstante, advirtió que es necesario fijar reglas claras sobre el uso del tiempo y el cumplimiento de las responsabilidades para evitar que la operación de las empresas se vea afectada.

Senior también recomendó mantener mecanismos de resolución de conflictos, ya que las diferencias de opiniones sobre los equipos o los resultados podrían generar tensiones entre algunos colaboradores.

Asimismo, consideró que imponer prohibiciones absolutas para ver los partidos podría ser contraproducente.

"Las prohibiciones sin contexto o arbitrarias pueden generar cambios negativos en la motivación de los colaboradores. En aquellos trabajos donde no es posible detener la operación, es importante explicar las razones y buscar alternativas como turnos o reemplazos", señaló.

Respecto a quienes decidan utilizar sus vacaciones para seguir el Mundial, la especialista indicó que esta decisión no debe entenderse como un sacrificio, sino como una forma de invertir ese tiempo en actividades que generan satisfacción personal y social.

Recomendaciones para las empresas

Colpsic recomienda a los líderes organizacionales planificar con anticipación las medidas que implementarán durante el Mundial para equilibrar el entusiasmo de los trabajadores con el cumplimiento de las metas laborales. Entre las principales sugerencias están:

Establecer estrategias preventivas para la resolución de conflictos y promover gestores de convivencia.

Sensibilizar a los equipos sobre las responsabilidades y compromisos durante el torneo.

Definir acuerdos claros sobre horarios, turnos y responsabilidades.

Aprovechar el Mundial como un espacio de integración y fortalecimiento del liderazgo.

La entidad también recordó que no todos los trabajadores son aficionados al fútbol, por lo que recomendó evitar que quienes no participen de estas actividades perciban una sobrecarga de trabajo mientras sus compañeros disfrutan de los encuentros.

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