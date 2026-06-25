¡A todo o nada! Ecuador se juega su estadía en el Mundial ante Alemania

Con su cupo asegurado a los dieciseisavos de final siendo primera del Grupo E, Alemania definirá el futuro de una decepcionante Ecuador, a partir de las 3:00 p.m. de este jueves 25 de junio, en el estadio de Nueva York, en juego válido por la última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Los sudamericanos, que cayeron 1-0 ante Costa de Marfil y empataron 0-0 con Curazao ubicándose terceros con un punto, se juegan su última posibilidad de mantenerse en la cita orbital sin ser favoritos ante una selección que es candidata al título.

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A la misma hora, pero en Filadelfia, Costa de Marfil y Curazao chocarán también con el objetivo de instalarse en la segunda instancia. Los africanos son segundos con tres unidades, mientras que los caribeños son cuartos con un punto y una diferencia de gol negativa de 6. Los alemanes puntean con seis unidades tras sus victorias 7-1 ante Curazao y 2-1 a Costa de Marfil.

Ecuador se juega su vida

Los ecuatorianos, que fueron segundos en las Eliminatorias sudamericanas, aún no conocen lo que es marcar un gol en el Mundial. Pese a generar múltiples opciones de gol en sus dos anteriores presentaciones, la efectividad ha sido nula.

En el frente, Enner Valencia, Gonzalo Plata y John Yeboha han sido erráticos llevándose fuertes críticas, así como el lateral Pervis Estupiñán y el volante Moisés Caicedo, jugadores de élite.

“Sabemos que mucha gente nos va a acompañar en este tercer partido y esperemos regalar una victoria para felicidad de todos ellos y nosotros. Que sigan teniendo fe, que nuestra fe sigue intacta, porque mientras tengamos vida vamos a pelear hasta el final”, comentó Enner, capitán del equipo.

Los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece tienen la obligación de ganar para pelear el segundo puesto (siempre y cuando pierda Costa de Marfil) o entrar a la disputa por uno de los cupos como mejor tercero con cuatro puntos.

