Suiza derrota a Canadá, se queda con el liderato del Grupo B y avanza a dieciseisavos

Europa Press- La selección de Suiza venció (2-1) a la de Canadá este miércoles para hacerse con la primera posición del Grupo B y avanzar con ese puesto de honor a dieciseisavos de final del Mundial 2026, gracias a otra buena actuación de Johan Manzambi y Rubén Vargas.

La anfitriona perdió el duelo directo para defender el liderato y seguir jugando ante su público en Vancouver, una celebración amarga de su histórica clasificación. Vargas y Manzambi, revulsivos contra Bosnia la jornada anterior, firmaron los goles en la reanudación que dieron la cabeza a una Suiza que jugará contra una tercera, cumpliendo a su tradición de pasar la fase inicial (seis de sus últimos siete torneos).

Los de Murat Yakin entraron mejor al partido, necesitados de ganar para ser primeros, y Breel Embolo tuvo la gran ocasión de la primera mitad a los diez minutos. El ariete falló un mano a mano y Suiza se plantó también en zona de peligro con un Johan Manzambi que se había ganado el sitio en el once con su doblete a Bosnia.

Canadá se encontró en defensa y lanzó su presión arriba para empezar a ganar balones, aunque los 45 minutos iniciales en el BC Place de Vancouver no llegaron a animarse nunca. La recuperación dio también algo de salida en superioridad a los de Jesse Marsch, gozando de una buena contra que Cyle Larin no supo aprovechar.

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La reanudación fue un golpe tras otro de Suiza. En el primer minuto del segundo tiempo, Vargas aprovechó el centro de Manzambi y, el joven delantero del Friburgo, hizo el 2-0 tras una buen control y pase atrás de Embolo. Canadá se fue arriba con los cambios y, tras el parón por hidratación, la entrada de Promise David supuso el 2-1 al minuto, en una acción al primer toque con Nathan Saliba.

El cuadro norteamericano se vio cerca del empate que le valía para volver al liderato y Suiza trató de dejar pasar los minutos con algo de posesión. Los centros canadienses al área fueron un asedio a un Gregor Kobel que se mostró seguro. En su tercer Mundial, Canadá estará por primera vez en los cruces, aunque fue desterrado de su casa para citarse con el segundo del Grupo A, mientras Suiza ganó más descanso y, a priori, un rival más asequible.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SUIZA, 2 - CANADÁ, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

SUIZA: Kobel; Jaquez (Widmer, min. 74), Akanji, Elvedi, Rodríguez; Xhaka, Manzambi (Fassnacht, min.85), Freuler, Sow (Aebischer, min.74), Vargas (Ndoye, min.80) y Embolo (Itten, min.85).

CANADÁ: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryean (Shaffelburg, min.83); Choiniere (Eustaquio, min. 58), Saliba, Buchanan (Promise, min.75), Ali Ahmed (Millar, min. 58); Jonathan David y Larin (Oluwaseyi, min.58).

--GOLES:

1-0, min. 46, Vargas.

2-0, min.57, Manzambi.

21, min.76, Promise.

--ÁRBITRO: Ramon Abatti (BRA). Amonestó a Xhaka (min.32) por parte de Suiza. Y a Larin (min.32) y Millar (min.87) en Canadá.

--ESTADIO: Vancouver.

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