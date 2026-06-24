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Hinchas colombianos respetaron el himno de la República del Congo en el Mundial
El momento quedó captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.
Authored by
cesarmuñoz
Colombianos en el Mundial vs Congo. Fotos: capturas de redes sociales. El Colombiano.
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 24 de Junio de 2026

La historia nos ha enseñado que hasta los más grandes rivales se respetan. Y parece que esa muestra de clase la reflejaron los hinchas colombianos durante los actos protocolarios del partido entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo (RDC) en el Mundial de 2026.

Y es que un aficionado congoleño entonó el himno de su país rodeado de una multitud de colombianos, quienes guardaron silencio, respetaron su emoción y lo acogieron con fraternidad, demostrando que más allá de las banderas todos comparten un mismo sentimiento.

La escena no tardó en hacerse viral y volvió a poner en evidencia el espíritu solidario de los cafeteros, pues días atrás protagonizaro otro emotivo momento durante el partido contra Uzbekistán, cuando consolaron a un niño que rompió en llanto tras la derrota de su selección.

El padre del menor declaró su admiración por Colombia y aseguró que desde entonces sueña con visitar el país cafetero. “Colombianos, los hemos llegado a querer con todo nuestro corazón. No solo nosotros; todo el pueblo uzbeko siente un cariño inmenso por ustedes. Les deseamos siempre la mejor de las suertes”, el mensaje de Bektosh Khatamov a Colombia.

Precisamente, uno de los mensajes que deja el Mundial de Fútbol 2026 es que todos podemos unirnos en torno a un mismo deporte y vivir una fiesta en paz, una celebración que integra culturas, fomenta aprendizajes y fortalece un sentimiento compartido que va más allá de las nacionalidades.

Lea aquí: ¡Triunfazo colombiano! Colombia venció a RD Congo y se mantiene líder

 

Si bien la Tricolor derrotó a la República Democrática del Congo con un golazo de Daniel Muñoz, lo más destacado en el Estadio Guadalajara (Akron), en México, fue el ambiente de fiesta que se vivió dentro y fuera de la cancha, así como el amor que ambas aficiones demostraron por sus patrias.

Muñoz es de momento la mejor carta del ataque del equipo Néstor Lorenzo junto a la estrella Luis Díaz, que este martes estuvo cerca de anotar, pero se estrelló con muy buenas respuestas del portero congoleño Lionel Mpasi.

Acá nada es fácil, nadie le esta regalando nada a nadie, creo que desde el primer momentos salimos a comernos la cancha, tuvimos infinidad de opciones”, dijo Muñoz.

Tomado de El Colombiano.

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