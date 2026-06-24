La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Entretenimiento
15
Entretenimiento
Westcol defendió a Andrea Valdiri tras confrontar a un seguidor que la amenazó
El streamer aseguró que comprende la reacción de la influenciadora y criticó a quienes defienden al hombre que la ofendió a ella y a sus hijas.
Authored by
cesarmuñoz
Westcol y Valdiri. Fotos: Redes oficiales de Westcol y La Valdiri.
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 24 de Junio de 2026

La controversia que protagonizó la influenciadora barranquillera Andrea Valdiri tras confrontar personalmente a un usuario que la insultó en redes sociales sigue generando reacciones en el mundo digital. Ahora, quien decidió pronunciarse fue el reconocido streamer Westcol, que respaldó públicamente la actuación de la creadora de contenido.

El caso tomó fuerza luego de que Valdiri visitara la vivienda de un hombre identificado como Johan, señalado de haber publicado mensajes ofensivos en su contra y contra sus hijas. El hecho desató un intenso debate en redes sociales sobre los límites entre la libertad de expresión, el acoso digital y las reacciones de las figuras públicas frente a este tipo de ataques.

Lea aquí: Daniela Pabón lleva el nombre de Cúcuta al Reinado Departamental del Café 2026

Westcol salió en defensa de Andrea Valdiri

Durante una transmisión en vivo en su canal de Kick, Westcol dejó clara su postura y aseguró que comprende la decisión de la barranquillera de enfrentar directamente a quien la habría agredido verbalmente desde internet.

“Vi lo de Andrea Valdiri y la apoyo totalmente. Aunque la gente le tire mierda, yo la apoyo. A mí no me importa que la gente diga lo que quiera decir”, expresó el creador de contenido ante miles de seguidores.

El streamer argumentó que los mensajes publicados por el usuario no solo estaban dirigidos contra Valdiri, sino que también involucraban a sus hijas, Isabella y Adhara, situación que, según él, hace entendible la reacción de la influenciadora.

Además, cuestionó a quienes han defendido al hombre involucrado en la polémica y criticó lo que considera una actitud contradictoria entre el comportamiento que algunas personas muestran en redes sociales y el que adoptan cuando deben responder cara a cara por sus palabras.

“No entiendo cómo defienden a un tipo que le escribe a Valdiri por una opinión política, la insulta, le dice ‘perra’ a ella y a sus hijas, pero a ella la critican por llegarle a la casa y confrontarlo”, comentó.

Incluso, Westcol fue más allá y afirmó que, desde su punto de vista, la influenciadora tuvo autocontrol al momento de enfrentar la situación. “A ella le faltó fue darle una cachetada por insolente, irrespetuoso y agrandado en redes sociales. Menos mal no se la dio porque, de lo contrario, ahí el tipo pone la demanda”, agregó.

Mientras las opiniones continúan divididas, la intervención de Westcol suma un nuevo capítulo a una polémica que sigue dando de qué hablar en las redes sociales colombianas.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Movimiento en el Concejo: tres concejales salen y ya están definidos sus reemplazos
Movimiento en el Concejo: tres concejales salen y ya están definidos sus reemplazos
Movimiento en el Concejo de Cúcuta: tres concejales salen y ya están definidos sus reemplazos
Orlando Carvajal
Natalia Villalba
Natalia Villalba
El escaso rastro de Natalia Villalba en Cúcuta: lo que se sabe sobre su caso
La Opinión
Trata de personas campaña
Trata de personas campaña
En Cúcuta van 21 denuncias por trata de personas este año
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla