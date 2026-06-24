Westcol defendió a Andrea Valdiri tras confrontar a un seguidor que la amenazó

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Westcol salió en defensa de Andrea Valdiri

Durante una transmisión en vivo en su canal de Kick, Westcol dejó clara su postura y aseguró que comprende la decisión de la barranquillera de enfrentar directamente a quien la habría agredido verbalmente desde internet.

“Vi lo de Andrea Valdiri y la apoyo totalmente. Aunque la gente le tire mierda, yo la apoyo. A mí no me importa que la gente diga lo que quiera decir”, expresó el creador de contenido ante miles de seguidores.

El streamer argumentó que los mensajes publicados por el usuario no solo estaban dirigidos contra Valdiri, sino que también involucraban a sus hijas, Isabella y Adhara, situación que, según él, hace entendible la reacción de la influenciadora.

Además, cuestionó a quienes han defendido al hombre involucrado en la polémica y criticó lo que considera una actitud contradictoria entre el comportamiento que algunas personas muestran en redes sociales y el que adoptan cuando deben responder cara a cara por sus palabras.

“No entiendo cómo defienden a un tipo que le escribe a Valdiri por una opinión política, la insulta, le dice ‘perra’ a ella y a sus hijas, pero a ella la critican por llegarle a la casa y confrontarlo”, comentó.

Incluso, Westcol fue más allá y afirmó que, desde su punto de vista, la influenciadora tuvo autocontrol al momento de enfrentar la situación. “A ella le faltó fue darle una cachetada por insolente, irrespetuoso y agrandado en redes sociales. Menos mal no se la dio porque, de lo contrario, ahí el tipo pone la demanda”, agregó.

Mientras las opiniones continúan divididas, la intervención de Westcol suma un nuevo capítulo a una polémica que sigue dando de qué hablar en las redes sociales colombianas.

Tomado de El Universal.

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