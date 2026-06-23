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La famosa actriz colombiana volvió con su exesposo tras más de 20 años separados
La revelación se dio durante su participación en el pódcast Las menopáusicas, de María Elvira Samper y Yolanda Ruiz.
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cesarmuñoz
Gloria Gómez, actriz colombiana. Foto: Facebook. El Universal.
Colprensa
Colprensa
Martes, 23 de Junio de 2026

La actriz colombiana Gloria Gómez, recordada por su trayectoria en la televisión nacional, reveló que hoy comparte nuevamente su vida cotidiana con su exesposo, el psicólogo Alberto Brugés, tras más de dos décadas de separación. La decisión no implica una reconciliación sentimental tradicional, sino una convivencia basada en la amistad, el apoyo mutuo y la compañía en la madurez.

La revelación se dio durante su participación en el pódcast Las menopáusicas, de María Elvira Samper y Yolanda Ruiz, donde la actriz de 72 años habló con franqueza sobre su vida personal, su proceso de separación y el giro inesperado que tomó su historia familiar.

Reencuentro tras 22 años de separación y una convivencia fuera de lo convencional

Gómez estuvo casada durante 16 años con Alberto Brugés, con quien tuvo a su hija, la artista Camila Brugés. Tras la separación, ambos tomaron caminos distintos durante más de dos décadas, viviendo incluso en diferentes países y reconstruyendo sus vidas por separado.

Durante la conversación, la actriz explicó que la ruptura estuvo marcada por el desgaste emocional en la relación. Recordó que existía una distancia afectiva que los llevó a tomar la decisión de separarse. “Había un momento de frialdad”, señaló al relatar esa etapa.

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En los años posteriores, Brugés vivió en Cuba y México, donde rehizo su vida antes de regresar a Colombia tras atravesar dificultades personales y laborales. Su retorno fue el punto de partida para un nuevo tipo de vínculo con su expareja.

Según relató Gómez, fue ella quien le ofreció quedarse en su casa al regresar al país, un gesto que marcó el inicio de la convivencia actual. Desde entonces, ambos han construido una relación que describen como de apoyo mutuo.

“De compañeros, de amigos… nos acompañamos, nos ayudamos. Él está pendiente de mí y yo de él”, explicó la actriz, al referirse a la dinámica que hoy mantienen.

La hija de ambos, Camila Brugés, también ha manifestado su tranquilidad con esta nueva etapa familiar, al considerar positivo que sus padres no estén solos.

Gómez también recordó que la separación fue una etapa emocionalmente difícil. Reconoció que sufrió profundamente y que en su momento vivió el duelo de manera reservada. “Lloré mucho”, dijo, al explicar que evitaba mostrarse vulnerable frente a su familia.

Hoy, la actriz vive en una finca en Guasca, Cundinamarca, tras haber pasado previamente por Sopó y Tocancipá, zonas que abandonó por la creciente urbanización. En su vida actual, comparte espacio con su expareja en un entorno rural más tranquilo.

Brugés, por su parte, se ha dedicado a un proyecto relacionado con el bienestar animal, enfocado en la producción de huevos bajo el modelo de “gallinas felices”.

Tomado de El Universal. 

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