La famosa actriz colombiana volvió con su exesposo tras más de 20 años separados

La actriz colombiana Gloria Gómez, recordada por su trayectoria en la televisión nacional, reveló que hoy comparte nuevamente su vida cotidiana con su exesposo, el psicólogo Alberto Brugés, tras más de dos décadas de separación. La decisión no implica una reconciliación sentimental tradicional, sino una convivencia basada en la amistad, el apoyo mutuo y la compañía en la madurez.

La revelación se dio durante su participación en el pódcast Las menopáusicas, de María Elvira Samper y Yolanda Ruiz, donde la actriz de 72 años habló con franqueza sobre su vida personal, su proceso de separación y el giro inesperado que tomó su historia familiar.

Reencuentro tras 22 años de separación y una convivencia fuera de lo convencional

Gómez estuvo casada durante 16 años con Alberto Brugés, con quien tuvo a su hija, la artista Camila Brugés. Tras la separación, ambos tomaron caminos distintos durante más de dos décadas, viviendo incluso en diferentes países y reconstruyendo sus vidas por separado.

Durante la conversación, la actriz explicó que la ruptura estuvo marcada por el desgaste emocional en la relación. Recordó que existía una distancia afectiva que los llevó a tomar la decisión de separarse. “Había un momento de frialdad”, señaló al relatar esa etapa.

Lea aquí: Daniela Pabón lleva el nombre de Cúcuta al Reinado Departamental del Café 2026