James Rodríguez en el centro de la conversación tras video de Daniela Ospina y Shannon de Lima

Mientras James Rodríguez concentra su atención en el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, su nombre volvió a instalarse en la conversación digital, pero esta vez lejos de las canchas. Dos de sus exparejas, Daniela Ospina y Shannon de Lima, sorprendieron a sus seguidores al aparecer juntas en un video grabado en República Dominicana que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El clip, que también contó con la participación de la exreina universal Ariadna Gutiérrez, fue compartido por Daniela Ospina y muestra a las tres caminando con seguridad mientras lucen sus outfits en medio de una tendencia de TikTok. La publicación fue acompañada con la frase “Llegamos, robamos un par de miradas y nos vamos”, una línea que terminó de encender los comentarios entre los internautas.

Aunque el video no menciona directamente a James Rodríguez, la conexión fue inmediata para miles de usuarios. Y es que tanto Daniela Ospina como Shannon de Lima fueron pareja del capitán de la Selección Colombia en diferentes momentos de su vida, por lo que verlas juntas en un mismo video no tardó en convertirse en tema de conversación entre seguidores del futbolista y fanáticos del entretenimiento.

La grabación se volvió viral en cuestión de horas y generó todo tipo de reacciones. Algunos usuarios confesaron su sorpresa por el inesperado encuentro, mientras otros destacaron la complicidad, el estilo y la buena energía que transmitieron las tres celebridades. “Yo quedé inmóvil”, “junte que no me esperaba, pero me gustó”, “saludos del 10” y “ellas saben cómo poner el mundo a arder” fueron algunos de los mensajes que circularon en redes tras la publicación.

Daniela Ospina y Shannon de Lima, las exparejas de James Rodríguez que sorprendieron con video viral

Más allá del impacto del video, la aparición conjunta de Daniela Ospina y Shannon de Lima volvió a poner el foco sobre la historia sentimental de James Rodríguez, una de las más comentadas durante años en la farándula colombiana y latinoamericana.

Daniela Ospina fue una de las parejas más importantes en la vida del futbolista. La empresaria y exdeportista se casó con James en diciembre de 2010, cuando él empezaba a consolidar su carrera internacional. Durante varios años conformaron una de las familias más mediáticas del país y de su relación nació Salomé Rodríguez, quien hoy también tiene una fuerte presencia en redes sociales. Sin embargo, en 2017 ambos sorprendieron al anunciar su separación, una noticia que generó enorme repercusión en el mundo del entretenimiento.

Tiempo después, James inició una relación con la modelo venezolana Shannon de Lima. El romance comenzó a finales de 2018 y durante cerca de dos años y medio ambos estuvieron bajo la mirada constante de la prensa internacional. Aunque mantuvieron varios aspectos de su relación con discreción, sus apariciones públicas y publicaciones en redes alimentaron durante mucho tiempo el interés por su historia. Finalmente, la relación llegó a su fin en 2021.

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