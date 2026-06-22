‘Yo me llamo Ozuna’ denuncia amenazas de muerte por caso con Blessd y Dímelo Jara

Andrés Felipe Sánchez, recordado por su participación en Yo me llamo 2021 como imitador de Ozuna, volvió a encender la polémica alrededor del proceso judicial que involucra al cantante urbano Blessd y a su mánager, Dímelo Jara. Esta vez, el artista denunció públicamente que continúa recibiendo amenazas de muerte, luego de que una jueza de Medellín decidiera no enviar a la cárcel a los procesados por el caso de presunto secuestro extorsivo agravado atenuado.

Sánchez entregó declaraciones al programa La Red, de Caracol Televisión, en las que expresó su inconformidad con la reciente decisión judicial y aseguró que apelará la determinación. A su juicio, sí existían suficientes elementos para que se impusieran medidas de aseguramiento contra Blessd, Dímelo Jara y los demás vinculados al proceso.

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“Había muchísimas pruebas, pero lastimosamente las dos declaraciones juramentadas de Blessd y de Jara no las tomaron en cuenta para esta medida de aseguramiento”, afirmó Sánchez durante la entrevista. Según explicó, esos testimonios fueron obtenidos en medio de un intento de principio de oportunidad y, en su lectura, debían tener peso dentro de la valoración del caso.

Aunque lamentó que la jueza negara la medida privativa de la libertad, el imitador de Ozuna aseguró que al menos valora que el artista y su mánager sigan formalmente vinculados al expediente. “Yo la verdad me siento triste porque yo siento que debieron haber dado medidas de aseguramiento, pero por lo menos ya están imputados”, dijo.

Caso Blessd: Andrés Sánchez asegura que vive bajo amenazas desde hace cuatro años

Más allá del revés judicial, el punto más delicado de las nuevas declaraciones de Andrés Sánchez tiene que ver con su seguridad personal. El cantante aseguró que durante los últimos cuatro años ha sido víctima de amenazas constantes y que incluso ha tenido que abandonar el país para proteger su vida.

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“Las amenazas han sido el pan de cada día”, afirmó. Según relató, recibió mensajes intimidatorios con frases como “Ojalá te maten pirobo y te hagan polvo”, “Estoy esperando que en las noticias anuncien la muerte suya”, “Te vas a morir” y “Lo que quieres es fama”. De acuerdo con su versión, también le han enviado fotografías de personas ensangrentadas junto a advertencias como “así te vamos a dejar”.

Sánchez sostuvo además que, tras la audiencia más reciente, perdió su cuenta de TikTok y que interpreta esa situación como parte de una estrategia para silenciarlo. “Me están tratando de silenciar. Múltiples amenazas de todo tipo: ‘te vamos a matar’, ‘no te metas con Blessd’, ‘sabemos dónde vives’”, denunció en el programa de entretenimiento.

En uno de los momentos más impactantes de la entrevista, el exparticipante de Yo me llamo lanzó una frase que deja ver el nivel de temor con el que asegura estar viviendo. “A mí no me sorprendería que en un mes, en dos meses, estén hablando de que yo estoy muerto. Así te la pongo y que quede esto grabado”, expresó.

El artista también reveló que su vehículo ha sido vandalizado en varias oportunidades y cuestionó la respuesta que, según dice, ha recibido de las autoridades frente a sus denuncias. De acuerdo con su testimonio, no le habrían otorgado medidas de protección porque las amenazas no provendrían directamente del cantante Blessd. “Entonces yo digo: ¿qué hace uno ahí? ¿Qué le toca hacer a uno? Como lo que ha hecho estos cuatro años: vivir en el exilio, tener que abandonar a mi familia”, señaló.

El caso por el que Blessd y Dímelo Jara fueron imputados

El proceso judicial contra Blessd, cuyo nombre de pila es Stiven Mesa Londoño, y su mánager Dímelo Jara se remonta a hechos ocurridos en 2022. La Fiscalía los vinculó a un caso por presunto secuestro extorsivo agravado atenuado, luego de la denuncia presentada por Andrés Sánchez.

La versión del imitador sostiene que fue citado a un encuentro relacionado con su actividad artística y que, en medio de esa reunión, habría sido intimidado y presionado para firmar un documento y dejar de imitar a Blessd con fines comerciales. A partir de ese relato se abrió una investigación que, años después, derivó en la imputación formal contra el cantante, su mánager y otros procesados.

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Durante las diligencias recientes, la Fiscalía sostuvo que Blessd habría tenido un rol determinante dentro de los hechos investigados. Sin embargo, en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la jueza concluyó que no existían elementos suficientes para enviar a prisión a los implicados en esta etapa del proceso, por lo que todos continuarán vinculados al caso, pero en libertad.

Esa decisión fue la que detonó la nueva reacción de Andrés Sánchez, quien insiste en que sí hay pruebas para respaldar su versión y que seguirá luchando para que el caso avance. “Yo todavía tengo fe, tengo la verdad. Yo sé que hay pruebas y yo confío en que puede haber justicia todavía”, dijo con la voz entrecortada.

Andrés Sánchez apelar{a la decisión

Lejos de dar el caso por perdido, Sánchez anunció que apelará la decisión judicial y que seguirá insistiendo en demostrar su versión de los hechos. El cantante aseguró que su intención no es solo buscar justicia por lo ocurrido, sino también dejar constancia pública de lo que, según él, ha vivido desde que decidió denunciar.

“Pero si no hay justicia, yo solo quiero que quede esto claro: yo siempre peleé por la verdad. No importa si yo desaparezco algún día. Yo defendí la verdad siempre y siempre quise que hubiera justicia”, manifestó.

Por ahora, el proceso contra Blessd y Dímelo Jara sigue abierto y ambos continúan vinculados formalmente a la investigación. Sobre las nuevas declaraciones de Andrés Sánchez, el equipo jurídico del cantante habría preferido no pronunciarse mientras define la estrategia de comunicación frente al caso.

Con información de El Universal.

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