El gesto entre Shakira y su hijo en el partido entre Argentina y Austria en el Mundial 2026 que dio de qué hablar

Shakira volvió a ser protagonista en el Mundial de 2026, esta vez lejos de los escenarios. La artista colombiana fue captada este domingo en uno de los palcos del estadio de Dallas, en Arlington (Texas), mientras asistía al partido entre Argentina y Austria acompañada de sus hijos, Milan y Sasha.

La presencia de la barranquillera llamó la atención de los asistentes y de los televidentes cuando las cámaras de la transmisión oficial enfocaron el palco donde se encontraba siguiendo el encuentro. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Milan, su hijo mayor, la abrazó y le dio un beso en la mejilla, una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Minutos después, la imagen de la cantante apareció en las pantallas gigantes del estadio. Al darse cuenta de que estaba siendo enfocada, Shakira se quitó las gafas oscuras que llevaba puestas, sonrió y saludó al público presente, un gesto que fue recibido con entusiasmo por los aficionados.

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La artista disfrutó del encuentro desde las tribunas junto a sus hijos, en una jornada que terminó siendo histórica para la selección argentina y para Lionel Messi. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se impuso 2-0 frente a Austria gracias a un doblete del capitán argentino.

Con esos dos goles, Messi alcanzó los 17 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia del torneo, sumando un nuevo récord a una carrera llena de reconocimientos.

La presencia de Shakira en un partido de la Albiceleste también despertó interés por su antigua cercanía con varias figuras del fútbol mundial. Durante los años en que mantuvo una relación con Gerard Piqué, la cantante compartió espacios con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, así como con otros integrantes del FC Barcelona. Incluso fue una de las invitadas a la boda de Messi y Roccuzzo, celebrada en junio de 2017 en Argentina.

La aparición de la intérprete de Hips Don’t Lie ocurre además en medio de rumores sobre su vida sentimental. En las últimas semanas, medios de entretenimiento han especulado sobre una posible relación con el actor mexicano Manuel García-Rulfo, luego de que ambos fueran fotografiados juntos en Los Ángeles. Sin embargo, ni la cantante ni el actor se han pronunciado públicamente sobre esas versiones.