Video: Jorge Barón dio la ‘patadita de la buena suerte’ a De la Espriella

De la Espriella, por su parte, respondió agradeciendo la visita y el gesto del presentador. “Maestro, muy honrado con su visita. Usted es un referente, una gloria nacional y para mí es motivo de orgullo que me apoye y que me dé esa patadita de la buena suerte, que no puede faltar ahora para alcanzar la Presidencia y, entre todos, salvar y reconstruir a Colombia”, expresó el candidato.

Después del intercambio, Barón hizo el tradicional conteo regresivo antes de soltar la patada simbólica. “Tome posición y póngale fe que esto funciona. Cuatro, tres, dos, uno… ahí va la patadita de la buena suerte”, dijo el presentador, en una escena que rápidamente se movió por redes sociales y volvió a poner en conversación uno de los rituales más conocidos de la cultura popular televisiva del país.

Jorge Barón y Abelardo de la Espriella: una patadita con mensaje político en plena recta final electoral

La aparición de Jorge Barón en la campaña de Abelardo de la Espriella ocurre en un momento especialmente sensible: a pocas horas de que Colombia defina en las urnas quién será su próximo presidente. Por eso, el gesto fue leído más allá del folclor televisivo y terminó adquiriendo un tinte político.

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Aunque la “patadita de la buena suerte” ha estado históricamente ligada al entretenimiento, la frase usada por Barón en el video dejó poco espacio para las interpretaciones inocentes. Al decir que repetía el ritual “para que sea presidente”, el presentador convirtió el momento en una señal pública de cercanía con la candidatura de De la Espriella, uno de los protagonistas de la segunda vuelta presidencial.

El episodio, además, encaja con el estilo de campaña que ha venido construyendo el abogado en los últimos meses: una estrategia en la que la política, el espectáculo, los símbolos emocionales y la viralidad digital se mezclan con frecuencia. En ese tablero, la irrupción de un personaje como Jorge Barón no es un detalle menor. Se trata de una figura con décadas de reconocimiento nacional, asociada a la televisión familiar, la música popular y un ritual que para muchos colombianos ya hace parte del imaginario colectivo.

Así nació la ‘patadita de la buena suerte’ de Jorge Barón

La famosa “patadita de la buena suerte” no nació en la política, sino en el mundo del espectáculo. El propio Jorge Barón ha contado en varias entrevistas que la costumbre surgió después de que el presentador mexicano Raúl Velasco le diera una patadita antes del lanzamiento de su libro Mis primeros 40 años. El gesto lo marcó y, tiempo después, decidió replicarlo en Colombia.

Según ha relatado Barón, la primera vez que lo hizo fue durante un evento con Marbelle en Girardot. La cantante estaba nerviosa antes de salir al escenario y él optó por darle una patadita como una forma de transmitirle ánimo. El momento gustó al público, se convirtió en una marca de sus presentaciones y con el tiempo terminó siendo uno de los sellos más recordados de su carrera.

Con los años, la “patadita” dejó de ser una simple ocurrencia para transformarse en un ritual reconocido por varias generaciones de televidentes. El propio Barón ha explicado que, tras algunas críticas que recibió en sus primeros años por haber hecho ese gesto con una artista mujer, decidió reservar la patadita para los hombres, mientras que a las mujeres les da un beso de buena suerte.

Ese origen ayuda a entender por qué el gesto que hoy parece anecdótico terminó teniendo eco en plena contienda presidencial. No se trata de una patada cualquiera, sino de un símbolo profundamente instalado en la cultura popular colombiana y asociado a la idea de suerte, impulso y respaldo.

Tomado de El Universal.

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