Rawayana participa en el álbum debut del productor nigeriano Daramola

El productor y compositor Nigeriano Daramola anunció el lanzamiento de Le Di Sentido, su primer álbum como artista principal, y presentó ‘Gidi 2 Caracas (La Música)’, una colaboración con la banda venezolana Rawayana que abre un proyecto marcado por los ritmos latinoamericanos y el afrobeats.



El primer adelanto del álbum es Gidi 2 Caracas (La Música), una canción grabada junto a Rawayana que explora la conexión entre las raíces musicales de Lagos, en Nigeria, y Caracas, en Venezuela.

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La pieza combina elementos del afrobeats con instrumentos como el saxofón, violín, marimba y percusiones tradicionales.



La participación de Rawayana, agrupación venezolana ganadora del Latin Grammy y presente en festivales como Coachella, es la continuación de una estrecha relación con artistas venezolanos como Elena Rose, Danny Ocean y Mau y Ricky.



Nacido en Lagos y radicado en Miami, el productor ha desarrollado una trayectoria internacional que incluye colaboraciones con Myke Towers, Alejandro Sanz, Greeicy y Farruko, además de un Grammy por la banda sonora de Bob Marley: One Love.



El sencillo Gidi 2 Caracas (La Música) ya se encuentra disponible en plataformas digitales, mientras que Le Di Sentido marcará el debut de Daramola como productor y artista principal.

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