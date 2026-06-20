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Tini se pronunció sobre las declaraciones de Greeicy sobre supuesta infidelidad con Mike Bahía
La supuesta ruptura, sigue generando todo tipo de reacciones en redes sociales.
Authored by
cesarmuñoz
Tini, Greeicy y Mike Bahía. Fotos: Redes Sociales // imagen ilustrada. El Universal.
Colprensa
Colprensa
Sábado, 20 de Junio de 2026

Una entrevista entre la cantante colombiana Greeicy y el creador de contenido Andoni Valgardi se volvió tendencia esta semana luego de que varios fragmentos fueran sacados de contexto en redes sociales, generando una ola de rumores sobre su vida sentimental y la de su pareja, el cantante Mike Bahía.

En los clips viralizados, Greeicy aparecía hablando entre lágrimas sobre el fin de su relación con Mike Bahía y, en medio de una dinámica del pódcast, mencionaba una supuesta conexión emocional con otra persona, lo que llevó a usuarios en redes a especular sobre una relación con la artista argentina Tini Stoessel.

Sin embargo, posteriormente se aclaró que todo hacía parte de una puesta en escena previamente acordada con el creador de contenido, diseñada para evidenciar cómo un fragmento descontextualizado puede transformarse rápidamente en una noticia viral. En realidad, Greeicy y Mike Bahía continúan juntos como pareja y como padres de su hijo Kai. 

Tini Stoessel aclara los rumores tras el video viral de Greeicy

Tras la circulación del contenido, Tini Stoessel decidió pronunciarse en redes sociales para frenar las especulaciones. Su mensaje fue breve y directo, dejando claro que no existe ningún vínculo sentimental con Greeicy.

La cantante argentina respondió con un tono relajado y cercano: “El resultado estuvo bien. TE AMOOO”, una frase que muchos interpretaron como apoyo a la dinámica del contenido y a la amistad que mantiene con la artista colombiana.

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La reacción buscó cerrar cualquier interpretación errónea sobre un supuesto romance, especialmente en medio del impacto que tuvo el video en plataformas como TikTok y X.

En cuestión de horas, el material fue replicado con titulares y comentarios que alimentaron la idea de una supuesta ruptura entre Greeicy y Mike Bahía, así como un triángulo amoroso inexistente.

Mike Bahía también se pronunció en redes sobre las declaraciones de Greeicy

En medio de la conversación digital, Mike Bahía también apareció en redes sociales compartiendo contenido cotidiano junto a mensajes interpretados por sus seguidores como una señal de normalidad en su relación con Greeicy.

Sin emitir declaraciones directas sobre la polémica, su actividad en plataformas digitales reforzó la versión de que la pareja sigue estable.

Lo ocurrido dejó en evidencia el alcance que pueden tener los contenidos virales cuando se consumen sin contexto. Una dinámica pensada para reflexionar sobre la desinformación terminó convirtiéndose en tendencia global y generando rumores sobre tres de los artistas más visibles del pop latino.

Finalmente, tanto Greeicy como Tini Stoessel y Mike Bahía quedaron en el centro de una conversación que, aunque masiva, no correspondía a hechos reales.

Tomado de El Universal.

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