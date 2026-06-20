Tini se pronunció sobre las declaraciones de Greeicy sobre supuesta infidelidad con Mike Bahía

Una entrevista entre la cantante colombiana Greeicy y el creador de contenido Andoni Valgardi se volvió tendencia esta semana luego de que varios fragmentos fueran sacados de contexto en redes sociales, generando una ola de rumores sobre su vida sentimental y la de su pareja, el cantante Mike Bahía.

En los clips viralizados, Greeicy aparecía hablando entre lágrimas sobre el fin de su relación con Mike Bahía y, en medio de una dinámica del pódcast, mencionaba una supuesta conexión emocional con otra persona, lo que llevó a usuarios en redes a especular sobre una relación con la artista argentina Tini Stoessel.

Sin embargo, posteriormente se aclaró que todo hacía parte de una puesta en escena previamente acordada con el creador de contenido, diseñada para evidenciar cómo un fragmento descontextualizado puede transformarse rápidamente en una noticia viral. En realidad, Greeicy y Mike Bahía continúan juntos como pareja y como padres de su hijo Kai.

Tini Stoessel aclara los rumores tras el video viral de Greeicy

Tras la circulación del contenido, Tini Stoessel decidió pronunciarse en redes sociales para frenar las especulaciones. Su mensaje fue breve y directo, dejando claro que no existe ningún vínculo sentimental con Greeicy.

La cantante argentina respondió con un tono relajado y cercano: “El resultado estuvo bien. TE AMOOO”, una frase que muchos interpretaron como apoyo a la dinámica del contenido y a la amistad que mantiene con la artista colombiana.

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La reacción buscó cerrar cualquier interpretación errónea sobre un supuesto romance, especialmente en medio del impacto que tuvo el video en plataformas como TikTok y X.