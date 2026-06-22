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Video viral | El romántico gesto que salió mal en el Uruguay vs. Cabo Verde y arrasa en redes
Lo que parecía una inolvidable declaración de amor terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de la jornada mundialista.
Authored by
cesarmuñoz
Propuesta de matrimonio en partido del Mundial. Captura de X @TribunaLibreES.
Colprensa
Colprensa
Lunes, 22 de Junio de 2026

Lo que prometía ser uno de los momentos más románticos en las tribunas del Mundial 2026 terminó convertido en una de las escenas más insólitas del torneo. Durante el empate 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami por la segunda fecha del Grupo H, una propuesta de matrimonio quedó marcada por un giro inesperado: justo cuando la pareja celebraba el “sí”, cayó el gol del empate del conjunto africano.

La escena fue grabada por varios asistentes al estadio y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En el video se ve a un hincha uruguayo arrodillado en la tribuna, con su hijo en brazos, mientras le entrega el anillo a su pareja en medio del ambiente festivo de los aficionados celestes. A su alrededor, otros espectadores acompañaron el momento con aplausos, cánticos y el clásico “¡Uruguay, nomá!”, que luego derivó en el tradicional “¡Beso, beso!”.

La pareja accedió al pedido de los hinchas y selló la propuesta con un beso, mientras el resto de la grada celebraba la escena. Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos. En el mismo instante en que el estadio seguía reaccionando al romántico momento, Cabo Verde encontró el gol del empate y cambió por completo el ambiente entre los aficionados uruguayos.

El tanto fue obra de Hélio Varela, quien aprovechó una desconexión en la defensa celeste y venció al arquero Fernando Muslera para firmar el 2-2 definitivo. El contraste fue inmediato: de un lado, la emoción de una pareja que acababa de comprometerse; del otro, la frustración de una afición que veía cómo se escapaban dos puntos en un partido clave para sus aspiraciones en el Mundial.

La viralización del video no tardó en explotar en distintas plataformas. Muchos usuarios reaccionaron con humor al inesperado desenlace y hablaron de la “mala suerte” de la pareja por haber elegido justo ese momento para comprometerse. Otros, en cambio, lo tomaron como una de esas escenas que solo el fútbol puede regalar: una mezcla de euforia, tensión, romanticismo y caos en cuestión de segundos.

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Propuesta de matrimonio en Uruguay vs. Cabo Verde se vuelve viral en redes

Más allá de la anécdota, la escena ganó fuerza porque se produjo en un contexto especialmente delicado para la selección uruguaya. El equipo de Marcelo Bielsa volvió a dejar puntos en el camino y quedó en una posición comprometida dentro del Grupo H, luego de sumar apenas dos unidades en sus dos primeras presentaciones.

Uruguay ya había empatado 1-1 con Arabia Saudita en su debut, por lo que el choque ante Cabo Verde aparecía como una oportunidad clave para acomodarse en la tabla. Sin embargo, el equipo volvió a mostrar problemas para sostener el resultado. El conjunto africano, que ya había sorprendido al empatar sin goles frente a España en la primera fecha, volvió a golpear y sumó un punto histórico en su primera participación mundialista.

El partido, de hecho, había arrancado cuesta arriba para la Celeste. Cabo Verde se adelantó en el marcador con un tanto de Kevin Pina, que significó además el primer gol del seleccionado africano en una Copa del Mundo. Uruguay reaccionó y logró remontar con anotaciones de Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio, pero no consiguió cerrar el encuentro y terminó pagando caro sus errores defensivos con el tanto final de Varela.

Ese desenlace terminó dándole todavía más fuerza al video de la propuesta. No fue solo una curiosidad romántica en medio del Mundial, sino una escena que quedó atravesada por el drama deportivo de una noche amarga para los uruguayos. La secuencia, justamente por esa combinación entre felicidad personal y frustración futbolera, se transformó en una de las postales virales más comentadas de la jornada.

Tras el empate, Marcelo Bielsa no ocultó su molestia por el presente del equipo y fue contundente al analizar el momento de Uruguay. El entrenador lamentó haber dejado escapar puntos en dos partidos que, según su lectura, eran ganables y que hoy tienen a la Celeste contra las cuerdas en el grupo.

Con apenas dos puntos en dos fechas, Uruguay se jugará su clasificación en la última jornada frente a España, líder de la zona. El partido, programado para el 26 de junio en Guadalajara, será decisivo para el equipo de Bielsa, que necesitará un resultado positivo para mantenerse con vida en el torneo.

Tomado de El Universal.

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