¿Juanda Caribe y Sheila Gándara se dieron una nueva oportunidad? Esto se sabe

Hasta ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre una posible reanudación de su relación. Sin embargo, las declaraciones más recientes de Juanda Caribe parecen apuntar a un panorama diferente.
Juanda Caribe dijo que está soltero
Hace algunas semanas, el exintegrante de “La casa de los famosos Colombia” confirmó públicamente que se encuentra soltero y que atraviesa una etapa de crecimiento personal. A través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, explicó que actualmente prefiere dedicar tiempo a sus proyectos y a su proceso emocional.
El comediante también se refirió a la expectativa de quienes esperan verlo nuevamente junto a Sheila Gándara. Aunque reconoció la importancia de la historia que compartieron y el vínculo permanente que los une como padres de Victoria, señaló que ambos se encuentran construyendo sus vidas por separado.
Asimismo, manifestó su respeto y admiración por la madre de su hija, destacando que el bienestar de ambos repercute directamente en la estabilidad de la menor.
Por ahora, la posibilidad de una reconciliación sigue siendo una interpretación de los seguidores y no una realidad confirmada por los protagonistas. No obstante, el reciente video de Sheila Gándara fue suficiente para reabrir un tema que continúa generando interés entre quienes han seguido de cerca la historia de la expareja.
Tomado de El Universal.
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