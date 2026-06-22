¿Juanda Caribe y Sheila Gándara se dieron una nueva oportunidad? Esto se sabe

Las redes sociales volvieron a encender las especulaciones sobre la relación entre Sheila Gándara y Juanda Caribe luego de una publicación que la influencer compartió en TikTok y que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

El video, que acumuló miles de interacciones en pocas horas, muestra a la creadora de contenido interpretando una canción romántica cuyos versos hablan de regresar junto a una persona con la que se fue feliz. La elección del tema fue suficiente para que muchos usuarios comenzaran a preguntarse si existía la posibilidad de una reconciliación con el humorista barranquillero, padre de su hija Victoria.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos celebraron la idea de un eventual reencuentro sentimental y expresaron su deseo de ver nuevamente unida a la familia, otros consideraron que la publicación podría tratarse simplemente de contenido para redes sociales, sin relación directa con la vida personal de la influencer.

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