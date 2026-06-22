Baby Rasta y Gringo apuestan nuevamente al amor con 'Visión', su nuevo sencillo

Durante más de dos décadas, el dúo puertorriqueño de reguetón Baby Rasta y Gringo ha dejado una huella imborrable en la música urbana gracias a canciones que marcaron a varias generaciones.

Ahora, los artistas regresan a una de las facetas que más caracteriza su carrera con el lanzamiento de Visión, un sencillo que apuesta nuevamente por el romanticismo dentro del género.

La canción llega en un momento especial para el dúo, que a comienzos de este año sorprendió a sus seguidores con el proyecto Antes del Romance… [Unplugged]. La producción, que reinterpretó varios de sus éxitos con instrumentación en vivo y arreglos acústicos, despertó la nostalgia de los fanáticos y generó una amplia conversación en redes sociales.

Con Visión, Baby Rasta y Gringo trasladan esa sensibilidad al presente. El tema está construido sobre una base de reguetón melódico y relata la historia de un hombre que reafirma a la mujer que ama que ella es la única en su vida.

A través de una letra sincera, la invita a dejar atrás los temores, recuperar la confianza en el amor y soñar con un futuro juntos.

Lea aquí: La reflexión de Pixar en Toy Story 5 sobre tablets, niños y tiempo frente a las pantallas

La propuesta destaca por abordar sentimientos como la honestidad, la vulnerabilidad y el compromiso, elementos que son parte del sello artístico del dúo y que hoy vuelven a cobrar protagonismo en medio del panorama urbano.

El lanzamiento está acompañado por un videoclip oficial grabado en las montañas de Medellín, donde los paisajes naturales y los colores vibrantes complementan la esencia de la canción. La producción audiovisual transmite optimismo y refleja la nueva etapa artística de los intérpretes.

Visión ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales de música, consolidando así un nuevo capítulo en la trayectoria de Baby Rasta y Gringo, quienes continúan demostrando que el romanticismo sigue teniendo un lugar dentro del reguetón.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion