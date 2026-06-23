Se conoció quiénes serán los herederos de la fortuna de Liam Payne, de One Direction

El patrimonio de Liam Payne ya tiene beneficiario definido. Según documentos legales revelados por TMZ, su hijo de 9 años, Bear Grey Payne, será el único heredero de una fortuna cercana a los 28 millones de dólares.

Parte del dinero podrá ser utilizada de inmediato, mientras que la mayor parte permanecerá en un fideicomiso hasta que Bear alcance la mayoría de edad, a los 18 años.

El exintegrante de One Direction no dejó testamento. El artista falleció en octubre de 2024 tras una caída en el Hotel Casa Sur, en Buenos Aires, Argentina.

Tras su muerte, Cheryl, madre de Bear, y el abogado musical Richard Bray fueron designados administradores de su patrimonio. Entre los bienes también figura una casa de cinco habitaciones en Inglaterra.

En el momento de su muerte, Payne mantenía una relación con la influencer Kate Cassidy. Sin embargo, según reportó The Sun, ella no planea presentar reclamaciones sobre la herencia.

Liam Payne alcanzó reconocimiento mundial por ser integrante de One Direction y luego desarrolló una carrera solista.

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La justicia argentina desestimó los cargos de homicidio culposo contra tres de los cinco acusados por la muerte del cantante británico. Tres jueces de la cámara de apelaciones confirmaron además el procesamiento de otros dos individuos señalados de suministrar drogas al músico.

Dejaron en libertad a hombres que suministraron droga a Liam Payne

La Justicia de Argentina ordenó la liberación de dos hombres señalados de haber suministrado cocaína al cantante británico Liam Payne en los días previos a su muerte, ocurrida en octubre de 2024 en un hotel de Buenos Aires.

Se trata de Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, quienes permanecían bajo detención domiciliaria mientras avanzaban las investigaciones. La decisión fue tomada por la jueza Karina Andrade, quien determinó que ambos podrán enfrentar el proceso en libertad, bajo estrictas medidas judiciales.

De acuerdo con fuentes del caso, la magistrada consideró que no existe riesgo de fuga ni de interferencia con testigos, factores clave para conceder la excarcelación. Además, se tuvieron en cuenta aspectos personales de los acusados, como su edad y su historial laboral.

A pesar de la medida, la causa sigue abierta y los dos jóvenes continúan vinculados al expediente, a la espera de un eventual juicio oral. Como parte de las condiciones impuestas, deberán cumplir restricciones mientras se completa la investigación.

Tomado de El Universal y Colprensa.

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