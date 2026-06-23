La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Entretenimiento
15
Entretenimiento
¿Westcol va a ser papá? Esto dijo Luisa Castro
La conversación surgió después del nacimiento de Caleb, el hijo de los artistas Blessd y Manuela QM.
Authored by
cesarmuñoz
Imagen generada con IA y Imagen tomada de IG @Westcol. El Universal.
Colprensa
Colprensa
Martes, 23 de Junio de 2026

Luego de que el streamer colombiano Westcol confesara públicamente que desea convertirse en padre en un futuro cercano, su pareja, la creadora de contenido Luisa Castro, sorprendió a sus seguidores al revelar que también está preparada para dar ese paso, aunque bajo una condición muy específica.

La conversación surgió después del nacimiento de Caleb, el hijo de los artistas Blessd y Manuela QM. El acontecimiento despertó el interés de los seguidores sobre los planes familiares de varias figuras del entretenimiento digital, entre ellas Westcol y Luisa Castro.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la influencer fue consultada sobre si le gustaría ser mamá. Su respuesta dejó claro que la maternidad es uno de sus mayores sueños y que siente estar preparada para asumir esa responsabilidad.

“Yo estoy lista para ser mamá ya, yo tengo una chispa muy bonita con los bebés y, aparte, ha sido uno de mis sueños más grandes”, expresó.

Sin embargo, la joven aclaró que no desea tener un hijo simplemente por convertirse en madre, sino que anhela construir una familia estable antes de dar ese paso.

La condición de Luisa Castro para tener hijos

Según explicó, actualmente cuenta con la madurez emocional y la estabilidad económica necesarias para criar a un hijo. No obstante, considera fundamental formalizar su relación mediante el matrimonio antes de convertirse en madre.

Lea aquí: Daniela Pabón lleva el nombre de Cúcuta al Reinado Departamental del Café 2026

 

“Siento que yo no quiero un hijo y ya, yo quiero una familia, entonces es bueno tomarse el tiempo de conocer bien a la pareja, y el anillo de boda obviamente”, afirmó.

De esta manera, Luisa Castro dejó claro que su principal requisito para formar una familia es llegar al altar primero. Hasta el momento, Westcol no se ha pronunciado públicamente sobre la condición planteada por la influencer ni sobre la posibilidad de dar el siguiente paso en su relación.

Las declaraciones de ambos han generado numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes continúan atentos a cualquier novedad sobre el futuro de una de las parejas más mediáticas de las redes sociales en Colombia.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Diego Fernando Mora, gerente de la EIS, y Fabio Ernesto Araque, gerente Veolia Aguas de Norte de Santander./Foto: Cortesía
Diego Fernando Mora, gerente de la EIS, y Fabio Ernesto Araque, gerente Veolia Aguas de Norte de Santander./Foto: Cortesía
EIS asegura que prórroga con Veolia evita riesgos económicos y garantiza recursos para cumplir obligaciones
Orlando Carvajal
Los Canábicos Ocaña
Los Canábicos Ocaña
Con fachadas y escondites, así operaban Los Canábicos en Ocaña
La Opinión
Cúcuta, décima ciudad en progreso social
Cúcuta, décima ciudad en progreso social
Reacciones y expectativas en Norte de Santander, frente a los resultados presidenciales
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla