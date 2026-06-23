¿Westcol va a ser papá? Esto dijo Luisa Castro

Luego de que el streamer colombiano Westcol confesara públicamente que desea convertirse en padre en un futuro cercano, su pareja, la creadora de contenido Luisa Castro, sorprendió a sus seguidores al revelar que también está preparada para dar ese paso, aunque bajo una condición muy específica.

La conversación surgió después del nacimiento de Caleb, el hijo de los artistas Blessd y Manuela QM. El acontecimiento despertó el interés de los seguidores sobre los planes familiares de varias figuras del entretenimiento digital, entre ellas Westcol y Luisa Castro.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la influencer fue consultada sobre si le gustaría ser mamá. Su respuesta dejó claro que la maternidad es uno de sus mayores sueños y que siente estar preparada para asumir esa responsabilidad.

“Yo estoy lista para ser mamá ya, yo tengo una chispa muy bonita con los bebés y, aparte, ha sido uno de mis sueños más grandes”, expresó.

Sin embargo, la joven aclaró que no desea tener un hijo simplemente por convertirse en madre, sino que anhela construir una familia estable antes de dar ese paso.

La condición de Luisa Castro para tener hijos

Según explicó, actualmente cuenta con la madurez emocional y la estabilidad económica necesarias para criar a un hijo. No obstante, considera fundamental formalizar su relación mediante el matrimonio antes de convertirse en madre.

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