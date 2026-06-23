Shakira anunció lanzamiento musical antes del partido Colombia-Congo

Dai Dai, interpretada junto al artista nigeriano Burna Boy, fue presentada como la canción oficial de una edición que reúne por primera vez a 48 selecciones y se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. El tema combina ritmos latinos y africanos, en línea con la colaboración entre ambos artistas.

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La coreografía del video mezcla movimientos de raíz latina con influencias africanas, y en la producción visual aparecen colores asociados a Colombia, especialmente el amarillo y el azul, dentro de la estética general del clip oficial.

Shakira también hizo parte de la ceremonia inaugural del torneo, donde interpretó el tema en vivo. Su presentación marcó el arranque del Mundial y volvió a ubicarla en un escenario que ya había definido capítulos importantes de su trayectoria musical ligada al fútbol.

La relación de la barranquillera con la Copa del Mundo no es nueva. En Sudáfrica 2010 presentó Waka Waka, que se convirtió en uno de los temas más escuchados en la historia del torneo.

En Brasil 2014 participó con La La La. Con Dai Dai, actualiza ese vínculo en una edición ampliada y con sede en tres países. La versión en español añade un nuevo capítulo a esa conexión entre música, fútbol e identidad colombiana en el mundo.

El video oficial muestra a Shakira rodeada de niños y jóvenes con vestuarios inspirados en distintas selecciones participantes, una puesta en escena que refuerza el carácter multicultural de la producción. La colaboración con Burna Boy, figura central del afrobeats a nivel global, da al tema una dimensión que va más allá de lo estrictamente latino y lo proyecta hacia audiencias de distintos continentes.

Tomado de El Colombiano.

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