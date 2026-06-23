Britney Spears revela su deseo de tener un tercer hijo tras superar su proceso de rehabilitación

La cantante estadounidense Britney Spears volvió a acaparar la atención mediática luego de expresar públicamente su deseo de volver a ser madre, en medio de una etapa de recuperación personal tras recientes procesos de rehabilitación y cambios en su vida familiar.

La artista, de 44 años, habría compartido el mensaje en redes sociales acompañado de un video donde aparece bailando y sosteniendo una pequeña guitarra. La publicación, que posteriormente fue eliminada, se convirtió en tendencia luego de que usuarios y medios lograran capturar el contenido.

En el mensaje, Spears habría señalado que el instrumento musical fue comprado en México y lo relacionó con su deseo de tener otro hijo en el futuro, una afirmación que generó reacciones inmediatas entre sus seguidores.

Britney Spears y su etapa post-rehabilitación y vida familiar

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, Spears habría atravesado recientemente un proceso de rehabilitación voluntaria tras un episodio relacionado con conducción bajo presunto estado de alteración y consumo de sustancias.

Tras ese episodio, la artista habría decidido enfocarse en su bienestar emocional y psicológico, iniciando terapias y acompañamiento profesional, según fuentes cercanas citadas por la prensa de entretenimiento en Estados Unidos.

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En este nuevo capítulo de su vida, la relación con sus hijos Sean Preston y Jayden James, fruto de su matrimonio con Kevin Federline, habría tomado un rol central. Ambos jóvenes, hoy de 19 y 20 años, habrían retomado contacto con su madre después de años de distanciamiento, convirtiéndose en un apoyo importante en su proceso de recuperación.

El mensaje de Britney Spears que encendió las redes

La publicación que desató la conversación mostraba a Spears en un momento íntimo, acompañada de una guitarra pequeña, junto con un texto donde expresaba que el objeto había sido adquirido en México con la esperanza de tener otro bebé algún día.

Aunque el post fue eliminado y los comentarios desactivados poco después, el contenido ya había sido replicado ampliamente en redes sociales y medios digitales, generando debate entre quienes interpretaron el mensaje como un deseo emocional y quienes lo vieron como una señal de inestabilidad.

Desde el fin de la tutela legal que durante años controló su vida, Spears ha estado bajo constante escrutinio público. Su comportamiento en redes sociales, sus decisiones personales y su estado emocional han sido tema recurrente en la prensa internacional.

En distintos momentos, la artista ha sido protagonista de preocupación mediática debido a publicaciones inusuales o episodios personales que han reactivado el debate sobre su bienestar, aunque su entorno ha insistido en que se encuentra en un proceso de estabilidad progresiva.

Actualmente, reportes de la prensa estadounidense señalan que la cantante estaría en una etapa más tranquila, enfocada en su salud mental, su vida familiar y su proceso terapéutico.

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