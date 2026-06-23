Julián Daza se une a Ronaldinho y presenta 'La Diez', una apuesta con sabor mundialista

El cantante colombiano Julián Daza continúa consolidando su crecimiento artístico con un paso que marca un nuevo capítulo en su carrera. Tras el éxito de sencillos como Dios Me Dijo, Qué Tal y A Media Noche, el artista fue seleccionado como una de las figuras principales de Camisa 10, el nuevo proyecto internacional liderado por la leyenda del fútbol Ronaldinho bajo su sello discográfico Tú Música.

La iniciativa, inspirada en la pasión y la emoción que despierta la Copa del Mundo, reúne a diferentes talentos internacionales en una producción que busca conectar culturas a través de la música. En este contexto nace La Diez, la propuesta de Julián Daza para este ambicioso proyecto.

La canción representa una evolución dentro de la carrera del artista, quien decidió explorar nuevos sonidos sin alejarse de las raíces de la música popular colombiana. El resultado es una mezcla de requintos, trompetas, acordeón y bajo con influencias urbanas, ritmos caribeños y algunos matices inspirados en la samba brasileña.

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La Diez fue compuesta por Julián Alexis, Fabrizio Jamil, José Ochoa e Isaik Watstein, quienes construyeron una propuesta capaz de unir la identidad colombiana con una visión internacional. La producción se desarrolló en los estudios Secret Hit, con la participación de Fabrizio y Dímelo Apolo en la producción y composición musical.

Durante todo el proceso, Daza participó activamente en cada etapa creativa, aportando su visión artística para garantizar una producción con estándares internacionales. El proyecto también contará con una importante campaña de promoción liderada por Ronaldinho y el equipo de Tú Música, incluyendo estrategias digitales, contenido exclusivo, presencia en plataformas de streaming y acciones en redes sociales.

Más que una canción, La Diez busca convertirse en un himno que une dos pasiones universales: la música y el fútbol. Con este lanzamiento, Julián fortalece la presencia de la música popular colombiana en escenarios internacionales y reafirma su posición como una de las voces emergentes del género, llevando su talento más allá de las fronteras del país.

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