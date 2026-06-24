Cúcuta necesita más donantes de sangre para salvar vidas

Aunque los bancos de sangre en Cúcuta cuentan con los hemocomponentes necesarios para cubrir las necesidades de los pacientes, no todos están plenamente preparados para afrontar una emergencia catastrófica o un desastre en la ciudad.

Tal es el caso del banco de sangre de la Clínica San José de Cúcuta, que afirmó que esta situación se debe a la disminución significativa de las donaciones de sangre a nivel regional.

La entidad detalló que la mayor necesidad se evidencia en los grupos sanguíneos O positivo y O negativo, ya que diariamente se transfunden numerosos pacientes con estos tipos de sangre.

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En este punto coincide Leidy Ortiz, directora del banco de sangre del Hospital Universitario Erasmo Meoz, quien afirmó que el grupo sanguíneo que más escasea es el O negativo, debido a que pocas personas cuentan con este tipo de sangre.

Asimismo, Ortiz explicó que en el hospital se transfunden aproximadamente entre 1.000 y 2.000 unidades de sangre al mes, mientras que se captan entre 400 y 500 unidades mensuales.

“Actualmente, en el hospital contamos con el stock mínimo de hemocomponentes para suplir las necesidades de los más de 42 municipios que atiende Norte de Santander. Asimismo, estamos preparados para emergencias. Sin embargo, sí es necesario que más personas donen”, agregó la directora.

En cuanto a las razones que impiden que haya un mayor número de donantes, las entidades coincidieron en que la desinformación y los mitos son los principales factores.