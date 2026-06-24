Cúcuta necesita más donantes de sangre para salvar vidas

Mitos y verdades sobre la donación
El banco de sangre de la Clínica San José de Cúcuta aseguró que uno de los mitos más comunes en torno al tema es que las personas que tienen tatuajes o piercings no pueden donar sangre. Frente a esa idea, precisaron que sí pueden hacerlo si han transcurrido al menos seis meses desde su realización.
Otro rumor que desmintieron es que donar sangre debilita el cuerpo o afecta las defensas. Añadieron que esto es falso, pues el organismo repone rápidamente el volumen de sangre y la donación no debilita ni afecta el sistema inmunológico.
Sobre el mito de que existen riesgos de infección, la entidad recalcó que todo el material utilizado es estéril y de un solo uso, por lo que no existe riesgo de contagio.
Adicionalmente, el banco de sangre informó que algunas condiciones de salud no impiden donar, ya que muchas de ellas solo requieren una evaluación médica y otras son temporales. “Otro mito es que las personas siempre se desmayan al donar sangre. La realidad es que efectos como el mareo son poco frecuentes, leves y transitorios”, enfatizaron.
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Acciones adelantadas
Leidy Ortiz comunicó que desde el hospital realizan permanentemente campañas para captar donantes. Afirmó que cuentan con una unidad móvil que visita empresas, instituciones y universidades con este propósito.
“También hacemos publicaciones a través de nuestras redes sociales. Sumado a ello, contamos con el apoyo de donantes habituales que se acercan en los tiempos establecidos”, mencionó.
Por su parte, la Clínica San José expuso que entre las acciones que adelanta se encuentran el monitoreo permanente de los inventarios de hemocomponentes sanguíneos; la comunicación constante con los bancos de sangre proveedores; la alerta al personal asistencial para garantizar disponibilidad ante cualquier eventualidad, y el uso racional de los hemocomponentes sanguíneos.
De igual forma, indicaron que han realizado llamadas a donantes, así como la activación de rutas de contingencia, que incluyen la disponibilidad de contactos del banco de sangre, el CRUE y la coordinación departamental.
Entretanto, la Secretaría de Salud de Cúcuta precisó que, con el fin de promover la donación, elabora piezas de comunicación todos los meses para recordarle a la comunidad la importancia de este acto. Asimismo, el despacho lleva a cabo jornadas en parques junto con otras entidades e incentiva a las IPS para que realicen convocatorias.
Las instituciones extendieron la invitación a la comunidad a donar sangre, ya que este acto de solidaridad puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para un paciente.
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