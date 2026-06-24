Jefferson Lerma: Nos estamos preparando para ocho partidos y vamos paso a paso

La Selección Colombia continúa consolidando su ilusión mundialista y, tras superar con autoridad la fase inicial, Jéfferson Lerma destacó el respaldo de los aficionados y la confianza que existe dentro del grupo de cara a los desafíos que vienen, empezando por el duelo frente a Portugal.

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El mediocampista resaltó la importancia del apoyo recibido durante los encuentros disputados en México, donde la presencia masiva de seguidores colombianos hizo sentir al equipo como en casa.



“La afición que estuvo aquí siempre nos apoyó. Parecía que éramos locales en los estadios de México”, aseguró Lerma, quien valoró el ambiente vivido durante los primeros compromisos.



El jugador también reconoció la evolución mostrada por el equipo desde el debut, una mejoría que considera clave para afrontar los partidos de mayor exigencia. Sin embargo, dejó claro que el plantel mantiene la tranquilidad y la confianza en sus capacidades.

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“Desde que llegamos aquí hemos estado preparándonos para ocho partidos, Dios permita. Ahora tenemos que ir por seis y eso es paso a paso. Tenemos que confiar en nuestras capacidades. Creo que lo hemos demostrado en muchas ocasiones y confío en cada uno de mis compañeros”, afirmó.



Lerma confesó que volver a disputar una Copa del Mundo ha sido una experiencia especial y una de las mayores satisfacciones de su carrera.



“Ha sido maravilloso. Más que volver a disfrutar de una Copa del Mundo, todo esto ha sido espectacular”, expresó.

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Respecto al próximo reto ante Portugal, una de las selecciones señaladas como favoritas, el volante colombiano aseguró que el equipo no se intimida y que la clave será enfocarse en sus propias fortalezas.



“De aquí a que cumplamos los ocho partidos nos vamos a encontrar selecciones favoritas, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros, saber de qué estamos hechos. Tenemos que mostrar carácter, valentía y, a la hora de entregarnos, dar el 100 % o el 200 % si nos toca”, señaló.



Con la clasificación asegurada y la ilusión intacta, Colombia se prepara para afrontar una nueva prueba en su camino mundialista, respaldada por la convicción de un grupo que sueña con llegar hasta el último partido del torneo.

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