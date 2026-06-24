Grupo C: Brasil luchará por mantener el liderato ante Escocia mientras que Marruecos chocará contra la eliminada Haití

De momento, el pentacampeón es dueño del primer lugar del Grupo C y para mantenerlo deberá ganar ante los europeos y, comprendiendo que iguala con Marruecos en el desempate olímpico, conservar su diferencia de gol. En este momento la tiene +3, mientras que los marroquíes +1.

Los escoceses apostarán por su correcto trabajo defensivo y buscar, al menos, un punto que le permita seguir como uno de los mejores terceros del campeonato.

Sus puntos altos en las fechas anteriores han sido el lateral Andrew Robertson, el volante John McGinn y el atacante Scott McTominay, referente del frente ofensivo.

Los dirigidos por Steve Clarke tendrán que cuidar su portería comprendiendo que, por goles, podrían ceder su cupo como uno de los mejores terceros.

Marruecos apunta a golear a Haití

Marruecos, cuarto en el Mundial anterior, apuntará a golear a la modesta Haití en Atlanta, a partir de las 5:00 p.m. con el firme objetivo de arrebatarle el primer lugar de la tabla a Brasil y así tener enfrentarse al segundo del Grupo F conformado por Países Bajos, Japón, Suecia y la ya eliminada Túnez.

A los marroquíes les costó vencer a Escocia en la fecha pasada (1-0), dejando ver algunas debilidades a nivel defensivo.

Ciertamente Haití no tiene el mismo poderío ofensivo que los otros rivales del grupo, pero el combinado caribeño ha demostrado ser combativo y que peleará por despedirse del Mundial con una victoria.

Marruecos espera la aparición de su delantero Brahim Díaz (Real Madrid), quien estuvo en deuda en las anteriores presentaciones de su selección.