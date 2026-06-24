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Grupo C: Brasil luchará por mantener el liderato ante Escocia mientras que Marruecos chocará contra la eliminada Haití
Los compromisos entre Brasil y Escocia, y Haití vs. Marruecos se jugarán a partir de las 5:00 p.m.
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gcontreras
Carlo Ancelotti, director técnico de Brasil.
La opinión
La Opinión
Miércoles, 24 de Junio de 2026

Sin Raphinha ni Neymar, la Selección de Brasil cierra la fase de grupos del Mundial 2026 enfrentándose a Escocia, en Miami, a partir de las 5:00 p.m de este miércoles 24 junio.

Los brasileros, al mando del italiano Carlo Ancelotti, buscarán sellar el primer lugar del grupo tras empatar previamente con Marruecos (1-1) y vencer a Haití (3-0).

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La ‘Canarinha’ parte como gran favorita ante una combativa selección escocesa, que parcialmente se ubica en la tercera casilla tras ganarle a Haití (1-0) y perder ante Marruecos (1-0).

Los focos de los brasileros están centrados sobre el extremo Vinicius Jr., quien marcó en los dos partidos anteriores y asumió un liderazgo deportivo.

Brasil

De momento, el pentacampeón es dueño del primer lugar del Grupo  C y para mantenerlo deberá ganar ante los europeos y, comprendiendo que iguala con Marruecos en el desempate olímpico, conservar su diferencia de gol. En este momento la tiene +3, mientras que los marroquíes +1.

Los escoceses apostarán por su correcto trabajo defensivo y buscar, al menos, un punto que le permita seguir como uno de los mejores terceros del campeonato.

Sus puntos altos en las fechas anteriores han sido el lateral Andrew Robertson, el volante John McGinn y el atacante Scott McTominay, referente del frente ofensivo.  

Los dirigidos por Steve Clarke tendrán que cuidar su portería comprendiendo que, por goles, podrían ceder su cupo como uno de los mejores terceros.

Marruecos apunta a golear a Haití

Marruecos, cuarto en el Mundial anterior, apuntará a golear a la modesta Haití en Atlanta, a partir de las 5:00 p.m. con el firme objetivo de arrebatarle el primer lugar de la tabla a Brasil y así tener enfrentarse al segundo del Grupo F conformado por Países Bajos, Japón, Suecia y la ya eliminada Túnez.

A los marroquíes les costó vencer a Escocia en la fecha pasada (1-0), dejando ver algunas debilidades a nivel defensivo.

Ciertamente Haití no tiene el mismo poderío ofensivo que los otros rivales del grupo, pero el combinado caribeño ha demostrado ser combativo y que peleará por despedirse del Mundial con una victoria.

Marruecos espera la aparición de su delantero Brahim Díaz (Real Madrid), quien estuvo en deuda en las anteriores presentaciones de su selección.

Ismael Saibairi, marcó el gol del triunfo de Marruecos ante Escocia y llegó a cuatro puntos.

El hombre que ha figurado en el ataque es Ismael Saibari, mediocampista ofensivo del PSV.

Los dirigidos por Mohamed Ouahbi, de perder, podrían culminar en la tercera casilla siempre y cuando Escocia resulte vencedora ante los brasileros.

Asimismo, los del norte de África serían primeros superando a Brasil por diferencia de gol y/o aprovechando un empate o una derrota.

En el equipo haitiano se prevén algunos cambios en su nómina base para darle mayor participación a diferentes jugadores, que aportaron al regreso mundialista de una selección que no asistía desde Alemania 1974.

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