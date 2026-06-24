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Grupo A: México será juez de República Checa y Corea del Sur deberá sentenciar su clasificación ante Sudáfrica
México vs. República Checa y Sudáfrica vs. Corea del Sur cierran el Grupo A a partir de las 8:00 p.m. de este miércoles 24 de junio.
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gcontreras
Selección de México
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La Opinión
Miércoles, 24 de Junio de 2026

En  el mítico estadio Azteca de Ciudad de México, la selección mexicana -ya clasificada como primera del Grupo A- será juez de República Checa, este miércoles 24 de junio a las 8:00 p.m., en la tercera fecha de la Copa del Mundo.

Los manitos, que en las dos primeras fechas vencieron 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, jugarán este compromiso por cumplir calendario ya que por el sistema de desempate olímpico será imposible que le arrebaten el primer lugar del grupo.

Lea aquí: Miroslav Klose felicita a Lio Messi por el récord: Me alegro que haya sido él

Antes bien, el conjunto dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre cuidará sus cartas principales para el choque de segunda ronda, que jugará el martes 30 de junio ante uno de los mejores terceros.

En el duelo, los hinchas mexicanos están a la expectativa de una titularidad del arquero Guillermo ‘Memo’ Ochoa, quien no ha sumado minutos en su sexto Mundial siendo parte de la lista de convocados.

La rotación estaría muy presente en el plantel local.

República Checa, por su parte, está en la obligación de ganar para continuar en la pelea de la tabla de los mejores terceros.

Los europeos han decepcionado en sus dos primeras presentaciones con una derrota -con remontada incluida- ante Corea del Sur (2-1) y un inesperado empate 1-1 ante Sudáfrica.

Los checos, que destacan por su referente ofensivo Patrik Schick (Bayer Leverkusen), estarán al tanto de lo que suceda en simultáneo entre coreanos y sudafricanos.

La tabla del Grupo A es comandada por México (6 pts), seguido por Corea (3 pts), República Checa (1 pt) y Sudáfrica (1 pt).

Corea, obligado a ganar 

Corea del Sur está en la obligación de ganarle a Sudáfrica para asegurarse en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, a las 8:00 p.m. en Monterrey.

Corea vs chequia

Un triunfo de los africanos y otro de República Checa ante México dejaría eliminado al equipo asiático, que si bien inició el Mundial triunfando 2-1 ante los europeos,  se complicó al perder 1-0 con los locales, la fecha pasada.

Ante este contexto, los coreanos saldrán por la victoria contra el rival más débil del Grupo A, pero que sorprende por sus transiciones rápidas y que se asegura en el fondo con un marcado bloque bajo.

Las cartas están servidas para ambos conjuntos por lo que se espera un partido animado a nivel ofensivo y en esa búsqueda del triunfo.

Corea, que es liderada por el atacante Heung Min Son, llega como favorita al duelo con un plantel con jugadores destacados como Kim Min Jae (defensor del Bayern Múnich), el ofensivo Kang In Lee (atacante del PSG) y volante Hwang In Beom (Feyenoord).

Ante México, los asiáticos cayeron por un grave error del arquero Seung Gyu Kim,  un factor a tener en cuenta.

Sudáfrica  se juega su última carta comprendiendo que un empate lo dejaría prácticamente eliminado. Los dirigidos por el belga Hugo Broos apuntan a dar el batacazo con un ataque basado en las transiciones rápidas. En el empate ante Chequia, el autor del gol fue el volante Teboho Mokoena, de penal.

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