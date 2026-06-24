Grupo A: México será juez de República Checa y Corea del Sur deberá sentenciar su clasificación ante Sudáfrica

En el mítico estadio Azteca de Ciudad de México, la selección mexicana -ya clasificada como primera del Grupo A- será juez de República Checa, este miércoles 24 de junio a las 8:00 p.m., en la tercera fecha de la Copa del Mundo.

Los manitos, que en las dos primeras fechas vencieron 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, jugarán este compromiso por cumplir calendario ya que por el sistema de desempate olímpico será imposible que le arrebaten el primer lugar del grupo.

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Antes bien, el conjunto dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre cuidará sus cartas principales para el choque de segunda ronda, que jugará el martes 30 de junio ante uno de los mejores terceros.

En el duelo, los hinchas mexicanos están a la expectativa de una titularidad del arquero Guillermo ‘Memo’ Ochoa, quien no ha sumado minutos en su sexto Mundial siendo parte de la lista de convocados.

La rotación estaría muy presente en el plantel local.

República Checa, por su parte, está en la obligación de ganar para continuar en la pelea de la tabla de los mejores terceros.

Los europeos han decepcionado en sus dos primeras presentaciones con una derrota -con remontada incluida- ante Corea del Sur (2-1) y un inesperado empate 1-1 ante Sudáfrica.

Los checos, que destacan por su referente ofensivo Patrik Schick (Bayer Leverkusen), estarán al tanto de lo que suceda en simultáneo entre coreanos y sudafricanos.

La tabla del Grupo A es comandada por México (6 pts), seguido por Corea (3 pts), República Checa (1 pt) y Sudáfrica (1 pt).

Corea, obligado a ganar

Corea del Sur está en la obligación de ganarle a Sudáfrica para asegurarse en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, a las 8:00 p.m. en Monterrey.