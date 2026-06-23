Grupo B: Canadá y Suiza pelearán por el primer lugar

A partir de las 2:00 p.m. de este miércoles 24 de junio, Canadá vs. Suiza y Bosnia-Herzegovina vs. Catar definirán las posiciones del Grupo B de la Copa del Mundo 2026.

De momento, Canadá comanda con 4 puntos y una diferencia de gol positiva de 6, seguido por su rival Suiza (4 pts, +3), Bosnia (1 pt, -3) y cierra Catar (1 pt, -6).

Los canadienses harán las veces de local en Vancouver y un empate les bastaría para quedarse con la primera posición, misma que le da posibilidad de actuar el próximo jueves 2 de julio, en la segunda ronda, ante uno de los mejores terceros.

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El reto no será nada fácil para los locales, que enfrentarán al rival más experimentado del grupo y que viene de vencer 4-1 a Bosnia.

Los suizos, que en la jornada pasada encontraron a un iluminado Johan Mazambi (autor de un doblete), buscarán evitar un segundo lugar que los haría jugar el próximo domingo, ante el segundo del Grupo A.

Por desempate olímpico, Bosnia y Catar no alcanzarían a ninguno de los dos primeros y se pelearán por la tercera casilla, y empezarán a ver el rendimiento de los otros terceros para aspirar a uno de los ocho cupos.

Bosnia, liderada por Edin Dzeko, tiene el deber de vencer a una Catar, que se mostró muy débil en la fecha pasada, recibiendo una durísima goleada 6-0 y la expulsión de dos de sus jugadores. El choque será en el estadio de Seattle.

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