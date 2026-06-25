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¡No pueden regalar sus camisetas! La Selección de Ghana tiene una única dotación para el Mundial
Los directivos prefieren que se laven los uniformes a tener que gastar en más de una camiseta por jugador.
Authored by
cesarmuñoz
Selección de Ghana. Foto: Tomada del X @Black Stars. El Colombiano.
Colprensa
Colprensa
Jueves, 25 de Junio de 2026

Imagínese ir a una Copa del Mundo de la FIFA solo con un uniforme titular y uno suplente; bueno, ese es el caso de la Selección de Ghana que dirige el egipcio-portugués Carlos Queiroz. Los africanos cuentan con jugadores de altísimo nivel como Jordan Ayew, Thomas Partey, Iñaki Williams o Antoine Zemenyo, además de un técnico de renombre; sin embargo, sus utileros son grandes figuras también del equipo, ya que deben mantener los uniformes al día sin las comodidades de tener dos o más de la misma camiseta por jugador.

Lea aquí: Hinchas colombianos respetaron el himno de la República del Congo en el Mundial

La Asociación de Fútbol de Ghana tomó la decisión de no llevar más de una indumentaria por cada futbolista para ahorrar y aprovechar los recursos económicos de la mejor manera, ya que la cartera de esta entidad no pasa por un buen momento. Para muchos integrantes del plantel puede ser un gran contraste, pues en los equipos de élite donde militan no suceden esta clase de cosas. El conjunto ghanés tiene jugadores del Manchester City, Athletic Club de Bilbao, Crystal Palace o Villarreal.

A pesar de estas dificultades, las Estrellas Negras empezaron la Copa del Mundo con resultados bastante favorables. En la primera fecha, los dirigidos por Queiroz ganaron in extremis ante Panamá, un equipo centroamericano que se salió del molde de lo que su historia futbolística dicta, jugando un buen fútbol y siendo un rival más que digno para los africanos. En la segunda salida se dio uno de los resultados más importantes en la historia de la selección ghanesa al empatar 0-0 contra Inglaterra en el Gillette Stadium de Boston.

El fútbol no es solo táctica y técnica. Se trata de valentía, coraje, determinación, inteligencia. Y el primer tiempo fue eso. Ellos fueron mejores en cuanto a fútbol; nosotros fuimos mejores que ellos en cuanto a lucha, velocidad y determinación”, afirmó Carlos Queiroz en la rueda de prensa pospartido ante Inglaterra.

Los ghaneses demostraron gallardía y capacidad para avanzar en la Copa del Mundo. Se jugarán la posición de clasificación ante Croacia el próximo sábado 27 de junio a las 4:00 p.m., hora de Colombia. Ghana es un posible rival para la Selección Colombia en los dieciseisavos de final.

Tomado de El Colombiano.

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