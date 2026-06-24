Daniel Muñoz sorprende al mundo: esto dicen los principales diarios deportivos internacionales

El lateral derecho de la Selección Colombia, Daniel Muñoz, fue elegido como el jugador Michelob Ultra (MVP) del compromiso por la segunda fecha mundialista ante República Democrática del Congo tras darle la victoria al conjunto cafetero con el tanto anotado en el minuto 74 de partido a pase de Juan Fernando Quintero y con una colaboración esencial de Jhon Córdoba aguantando al defensor de Congo.

Lea: Steve Clarke: "Para un niño era maravilloso ver a la Brasil de México'70"

Muñoz lleva cinco goles con el seleccionado nacional y todos tienen un mismo estilo: pase al ataque del antioqueño y definición como delantero de clase de mundial. Es una marca registrada que se aleja de cualquier casualidad y por eso se convirtió en el referente de ataque de la tricolor en lo que va de Mundial. El gol contra Congo tuvo múltiples reacciones, pero destacó la del propio jugador al decir “esto es de todos”. No se llevó el mérito, solo respondió cómo juega, priorizando el equipo por encima de cualquier cosa.

La locura por el oriundo de Amalfi no se hizo esperar. Diarios de renombre en el fútbol internacional como Olé en Argentina, La Gazzetta Dello Sport en Italia, The New York Times en Estados Unidos o el famoso estadígrafo e historiador de fútbol español MisterChip destacaron con creces lo conseguido por el número del combinado patrio durante los primeros dos compromisos.

Infórmese: Inglaterra no pudo pasar del empate ante la rocosa Ghana

“El autor del gol decisivo del partido, Daniel Muñoz, es el jugador que ha alcanzado el promedio más alto”, se lee en la reseña del partido por parte de La Gazzetta Dello Sport, el medio más influyente en el deporte italiano.

“Juega como un delantero derecho. Es casi como si estuviera justo al lado del número 9, esperando a ser el siguiente en marcar un gol”, fue el análisis de los periodistas de la cadena estadounidense CBS Sport sobre Múñoz.

“Y ahí apareció Muñoz que con un zurdazo y carambola mediante, sacó la mufa de una Colombia que al final terminó sufriendo el acoso del desesperado Congo”, dice parte del artículo pospartido del diario Olé.

Quizá los dos goles más importantes de Muñoz con la Selección Colombia fueron a rivales con menos tradición futbolera que los otros equipos a los que les marcó. Daniel le anotó en la Copa América 2024 a Brasil y en un amistoso aportó el único tanto contra la Selección de España que venía de ganar la Eurocopa en ese mismo año, empero, los dos últimos son los importantes porque dieron 6 puntos a Colombia en la máxima cita orbital.

Su club, el Crystal Palace, tampoco se quedó atrás en los festejos por el buen momento que atraviesa el lateral derecho del actual campeón de la UEFA Conference League. El equipo azulgrana publicó en sus redes la foto de Daniel con el premio del mejor jugador del partido. El Palace estará atento también a su jugador, ya que con información del medio catalán Mundo Deportivo, Muñoz está en carpeta del Barcelona y más clubes grandes del mundo.

Con información de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .