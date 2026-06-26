El fútbol venezolano está de luto: confirman la muerte del joven Yimvert Berroterán tras los terremotos

El fútbol venezolano atraviesa uno de sus momentos más dolorosos luego de que este viernes la Federación Venezolana de Fútbol confirmara el fallecimiento de Yimvert Berroterán, mediocampista de la selección Sub-20 y jugador de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Fútbol Club, quien permanecía desaparecido desde los fuertes terremotos que sacudieron al país.

La noticia fue oficializada mediante un comunicado de la Federación, poniendo fin a varios días de incertidumbre sobre el paradero del futbolista de 18 años, considerado una de las jóvenes promesas del balompié venezolano.

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"Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país", expresó la entidad deportiva, que además manifestó sus condolencias a los familiares, amigos, compañeros de equipo y cuerpo técnico del jugador.

Berroterán hacía parte del proceso de selecciones juveniles de la Vinotinto y también integraba el plantel profesional de la UCV Fútbol Club. Su desaparición fue reportada poco después de los movimientos telúricos que dejaron graves daños en distintas regiones de Venezuela y un elevado número de víctimas.

Tras conocerse la confirmación de su muerte, la Universidad Central de Venezuela Fútbol Club también lamentó la pérdida de uno de sus futbolistas y destacó el legado que deja tanto dentro como fuera de las canchas.

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"Lamentamos profundamente la partida de nuestro gran campeón. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento", señaló la institución a través de sus canales oficiales.

Al mensaje de despedida también se sumó Secasports, agencia encargada de la representación del jugador, que recordó el potencial deportivo de Berroterán y expresó el profundo impacto que ha generado su fallecimiento.

"Nuestro deseo era verte crecer y celebrar tus logros. Hoy nos invade una tristeza inmensa al saber que este desastre natural terminó con tu vida y la de tantos venezolanos", indicó la organización.

La muerte del joven deportista ha provocado numerosas muestras de solidaridad por parte de clubes, jugadores, aficionados y dirigentes deportivos, quienes han rendido homenaje a una de las grandes promesas del fútbol venezolano, mientras el país continúa enfrentando las consecuencias de la tragedia ocasionada por los terremotos.