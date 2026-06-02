Croacia y Ghana, en un mano a mano por el cupo a la segunda ronda del Mundial

Madrid (Europa Press)

Las selecciones de Croacia y Ghana afrontan este sábado a las 4:00 p.m. en Filadelfia una 'final' por el pase a dieciseisavos de final del Mundial, un duelo en el que los balcánicos necesitan ganar para garantizar su billete sin esperar a la 'suerte' de los terceros y en el que al combinado africano, que lucha por ser primero de grupo, le valdría incluso el empate.

Con la eliminación de Panamá como única certeza, el resto de incógnitas se mantienen vivas en el apretado Grupo L de cara a la tercera y última jornada. Por el momento, Inglaterra se encuentra en cabeza con cuatro puntos.

Así, la primera posición está todavía en juego, por lo que el encuentro será vital para determinar la suerte del grupo, en el que el tercero también podría asegurarse una plaza en las eliminatorias.

Al primero, le esperará un tercero de grupo en Atlanta el primero de julio, mientras que el segundo clasificado se citará el 2 de julio en Toronto con el segundo del Grupo K, previsiblemente Colombia o Portugal; el tercero, si pasa, se medirá con un primero.

Para no tener problemas, Croacia tendrá que ir a por una victoria frente a los africanos. Si eso sucede e Inglaterra gana su partido, pasará como segunda, pero si los británicos no logran vencer, lo harán como primera. Cualquier otro resultado le deja en manos de la fortuna.

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Enfrente, Ghana, que derrotó a Panamá en su debut (1-0) y posteriormente rascó un empate con los ingleses (0-0), solo necesita sumar un punto para avanzar entre los dos primeros, aunque consciente de que una victoria podría abrirle la puerta incluso del liderato del grupo.

Posibles formaciones.

Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Pasalic, Baturina, Perisic; y Budimir.

Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Williams, Semenyo y Ayew.

Árbitro: Drew Fischer (CAN).

Estadio: Lincoln Financial Field de Filadelfia.

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