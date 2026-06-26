Juan Fernando Quintero: Cada día mejoramos mucho más y queremos ganar

Más allá de los nombres propios y del protagonismo que suele tener cuando ingresa al campo, Juan Fernando Quintero dejó claro que el éxito de la Selección Colombia pasa por el funcionamiento colectivo. En la previa del duelo frente a Portugal, el volante aseguró que el crecimiento del equipo ha sido producto del compromiso de todo el grupo y confía en mantener esa evolución ante un rival de máxima exigencia.



"El rumbo cambia cuando todos estamos compenetrados, más allá del juego que puede implementar uno y sus condiciones. Siempre he sido un jugador que piensa en lo colectivo, eso hace la diferencia y en eso me enfoco", afirmó.

Infórmese: Fuimos justos ganadores: Néstor Lorenzo, tras el triunfo ante RD del Congo

Colombia llega al compromiso tras mostrar una mejor versión en sus dos primeras presentaciones del Mundial, y Quintero considera que el equipo aún tiene margen para seguir creciendo.



"Va a ser un partido muy difícil contra una selección que tiene mucha jerarquía. Va a ser un lindo espectáculo para todos, pero queremos ganar, queremos mostrar lo que venimos haciendo. Cada día mejoramos mucho más y va a ser una linda oportunidad", señaló.



El mediocampista evitó entrar en debates sobre el planteamiento táctico o la manera en la que el equipo afrontará el encuentro, dejando esas decisiones en manos del técnico Néstor Lorenzo. Para Quintero, el fútbol depende de los momentos y las circunstancias de cada partido.

Ingrese: Bosnia-Herzegovina se resiste a dejar el Mundial al golear a Catar

"Eso lo puede responder el profe. El fútbol es subjetivo, son los momentos del juego los que te marcan. Hay veces atacas, hay veces tienes que defender y en eso se basa el fútbol", explicó.



También reconoció la dimensión del reto que representa enfrentar a Portugal, una selección con amplia tradición mundialista y figuras capaces de marcar diferencias en cualquier instante.



"Vamos a enfrentar a una selección con mucha jerarquía, con mucha historia y con jugadores que marcan la diferencia. Como todo el Mundial, cada vez que avanzas y enfrentas selecciones con más historia, será más difícil, pero tenemos que estar a la altura", comentó.



Quintero también restó importancia a las opiniones externas sobre los sistemas de juego o las decisiones técnicas, insistiendo en que el fútbol siempre genera distintas interpretaciones.



"Es subjetivo. Son estrategias que usas, a veces no les encuentras la razón. Por eso el fútbol es hermoso, porque todo el mundo opina, todo el mundo habla y todo el mundo es entrenador. Lo más bonito es disfrutarlo como sea", expresó.

Siga leyendo: Suiza se impone sobre Canadá y termina de líder del Grupo B

Finalmente, el experimentado volante agradeció el respaldo que la Selección Colombia ha recibido durante el Mundial, especialmente por parte de la multitud de aficionados colombianos que acompañarán nuevamente al equipo en Miami.



"La verdad, muy agradecido con la gente por el apoyo y el cariño. Creo que esa energía se atrae. Yo simplemente trato de hacer lo mejor para mi equipo, sea donde me toque, y en eso me enfoco", concluyó.



Con la ilusión de asegurar el primer lugar del grupo, Colombia afrontará el desafío frente a Portugal respaldada por la confianza de un plantel que, según Quintero, sigue creciendo partido tras partido y que quiere confirmar ante uno de los favoritos del torneo que está listo para competir contra cualquiera

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion