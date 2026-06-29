Con favoritismo, Alemania se juega su paso a los octavos de final ante Paraguay

Europa Press.

La selección de Alemania quiere aprovechar su regreso a los cruces de un Mundial 12 años después para llegar lejos en busca de un quinto título, aunque el primer paso en dieciseisavos es una Paraguay que pondrá muy alta la exigencia, este lunes 29 de junio a las 3:30 p.m., en el Gillette Stadium.

En Boston (Estados Unidos), el equipo alemán es favorito para quedarse el billete a octavos pero el olor a partido duro se siente desde la misma Paraguay, donde se evoca el renacer albirrojo. El equipo sudamericano llevaba 16 años sin ir a la Copa del Mundo y, por tanto, también tienen una oportunidad que aprovechar.

Lea aquí: Con gol en los minutos finales, Canadá eliminó a Sudáfrica y clasificó a los octavos de final

En la fase de grupos, ambas selecciones dieron una de cal y otra de arena. Alemania empezó bien, aunque el 7-1 a Curazao tampoco se podía dar como prueba fiable, y después bajó enteros aunque ganó a Costa de Marfil (2-1) y perdió con Ecuador (2-1). Con todo, los de Julian Nagelsmann cumplieron tras el fracaso de las dos ediciones anteriores donde Alemania no había pasado de la fase inicial.