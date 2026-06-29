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Con favoritismo, Alemania se juega su paso a los octavos de final ante Paraguay
Alemanes y paraguayos se enfrentarán, este lunes, a partir de las 3:30 p.m. en Boston.
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gcontreras
Selección Alemania 2026.
La opinión
La Opinión
Lunes, 29 de Junio de 2026

Europa Press.

La selección de Alemania quiere aprovechar su regreso a los cruces de un Mundial 12 años después para llegar lejos en busca de un quinto título, aunque el primer paso en dieciseisavos es una Paraguay que pondrá muy alta la exigencia, este lunes 29 de junio a las 3:30 p.m., en el Gillette Stadium.

En Boston (Estados Unidos), el equipo alemán es favorito para quedarse el billete a octavos pero el olor a partido duro se siente desde la misma Paraguay, donde se evoca el renacer albirrojo. El equipo sudamericano llevaba 16 años sin ir a la Copa del Mundo y, por tanto, también tienen una oportunidad que aprovechar.

Lea aquí: Con gol en los minutos finales, Canadá eliminó a Sudáfrica y clasificó a los octavos de final

En la fase de grupos, ambas selecciones dieron una de cal y otra de arena. Alemania empezó bien, aunque el 7-1 a Curazao tampoco se podía dar como prueba fiable, y después bajó enteros aunque ganó a Costa de Marfil (2-1) y perdió con Ecuador (2-1). Con todo, los de Julian Nagelsmann cumplieron tras el fracaso de las dos ediciones anteriores donde Alemania no había pasado de la fase inicial.

Alemania estrenó a Curazao con una dura goleada

 

La campeona de 2014 vuelve desde entonces a un todo o nada que arranca ante una Paraguay muy rocosa, pese a su mala presentación contra Estados Unidos. La derrota por 4-1 ante una crecida anfitriona quedó atrás y la albirroja fue más reconocible contra Turquía (1-0) y Australia (0-0), para avanzar como tercera de grupo.

Con Francia o Suecia como rivales de octavos, Alemania confía en dar un paso al frente cuando el torneo entra en su fase caliente y, de momento, su jugador más destacado ha sido Deniz Undav saliendo del banquillo, con tres goles y dos asistencias. Los de Nagelsmann necesitarán de una versión más inspirada de Florian Wirtz y Jamal Musiala para hacer daño a una Paraguay rocosa.

Los de Gustavo Alfaro, quien tiene la baja por sanción de Diego Gómez y la duda del central Omar Alderete por lesión, tendrán que elegir bien los momentos para estirarse y buscar sus opciones en campo contrario. Matías Galarza y Julio Enciso están siendo los jugadores más desequilibrantes de una Paraguay que en el Mundial 2002 estuvo cerca de eliminar a Alemania en octavos.

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