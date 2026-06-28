El ‘piecito’ de Dávinson y otras ocurrencias que se volvieron memes tras la anulación del gol en el Mundial

El cierre del grupo K entre Portugal y Colombia mostró a un combinado cafetero que le compitió al seleccionado comandado por Cristiano Ronaldo en iguales condiciones, al punto de generar las mejores opciones e inclusive marcar un gol que parecía legítimo, pero una decisión del VAR lo anuló.

La polémica acción ocurrió en el minuto 90+1 cuando Juan Fernando Quintero lanzó un centro al área de Portugal. Sobre el segundo palo se levantó el central Dávinson Sánchez para cabecear y marcar lo que significaría el 1-0 a favor de Colombia y ratificaría el primer lugar de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Sin embargo, el juez de línea australiano alzó la bandera alertando sobre un posible fuera de lugar, algo que a simple vista, según las imágenes de la transmisión, no parecía ser. Sin embargo, tras unos segundos de revisión, el VAR le confirmó al central que efectivamente Sánchez estaba adelantado.

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No por un cuerpo, ni por una pierna, ni menos por una cabeza. Las imágenes del video asistente de los árbitros mostraban que al parecer el central del Galatasaray estaba adelantado casi que por una uña. La decisión generó indignación en la hinchada colombiana, pero también despertó la creatividad de los internautas en las redes sociales.

Los colombianos se pusieron en la posición de los árbitros del VAR y con imágenes editadas mostraron los supuestos botines que al parecer se vieron desde las pantallas del videoasistente.

También, fueron más allá y se imaginaron al defensa caucano en una compra de zapatos. Para los colombianos, Sánchez es de los que compra una talla más para que los zapatos “no se le queden tan rápido” y esa fue una causal para anular el gol.

Lastimosamente, ni el recoger los dedos, como lo sugirió un internauta, no valió para que los jueces vieran en sus pantallas el guayo de Dávinson como si fueran los zapatos de Bob Patiño, el icónico villano de Los Simpson.

No todo estuvo enfocado en los zapatos de Sánchez, pues en las redes también enfatizaron en sus uñas, aludiendo a que si justo antes del partido se las hubiera cortado, habría más fiesta en el país.

A pesar de no haber conseguido la victoria, la Selección Colombia se quedó con el primer lugar del grupo K, dándole esto la posibilidad de enfrentar a un tercero en dieciseisavos y de tener un camino más “accesible” evitando rivales como Alemania, Francia, Croacia o España.

El siguiente rival es Ghana. Para ese partido, que se disputará el viernes, 3 de julio, a las 8:30 p. m., hora local de Colombia, Néstor Lorenzo deberá plantear una estrategia para vencer a otro africano en el certamen y Sánchez deberá revisar sus zapatos para que no le anulen otro gol por una uña.