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Camila Osorio comienza una nueva aventura en Wimbledon
La cucuteña Camila Osorio, tenista número uno de Colombia, jugará este martes la primera ronda de Wimbledon ante la suiza Simona Waltert (90).
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gcontreras
Camila Osorio, temporada 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Lunes, 29 de Junio de 2026

Con un buen recuerdo de su participación en la temporada 2021, cuando alcanzó la tercera ronda, la cucuteña Camila Osorio está lista para comenzar una nueva presentación en Wimbledon, uno de los torneos más importantes del tenis mundial.

La jugadora, que ocupa el ranquin 68, llega a su sexta edición del Grand Slam inglés en enfrentando en primera instancia a la suiza Simona Waltert (90), con quien no registra duelos previos. El compromiso se celebrará en la jornada de este martes 30 de junio, no antes de las 10:30 a.m.

Conozca: 79 de cada 100 colombianos se arrepienten de cómo se gastan la prima

Osorio, de 24 años, parte como favorita a ganar una llave que se cruzará en segunda ronda con la vencedora entre la checa Linda Noskova (12) y la alemana Ella Seidel (100).

CAMILA OSORIO

 

La número uno del tenis femenino colombiano ha mostrado a lo largo de 2026 un buen estado físico sin padecer alguna lesión que la obligara a desistir o renunciar a algún torneo, y un buen rendimiento destacando el título del WTA 125 de Manila, semifinales en Parma, y terceras rondas en Roland Garros e Indian Wells.

Sobre césped, la nortesantandereana disputó un solo partido, hace una semana, en el WTA 250 de Eastbourne, cayendo en la ronda clasificatoria ante la australiana Ajla Tomljanovic.

En territorio británico, Camila viene preparándose desde hace un par de semanas y luciendo la camisa de la Selección Colombia de fútbol, que el próximo viernes afrontará la ronda de dieciseisavos de final.

En sencillos, en Wimbledon, Camila tiene como antecedentes las participaciones de 2021: triunfó tres rondas de qualy y dos del cuadro principal ante Anna Kalinskaya y Ekaterina Aleksandrova, y fue eliminada por Aryna Sabalenka; en 2022 cayó en el estreno ante Elise Mertens; en 2023 también se despidió en primera ante Elisabetta Cocciaretto; en 2024 venció a Lauren Davis y se retiró en segunda ante Hadda Maia; y en 2025 perdió en el debut ante Danielle Collins.

En 2026, en la modalidad de sencillos, Osorio ha disputado un total de 15 torneos: Auckland (1R), Hobart (1R), Abierto de Australia (1R), Manila (campeona), Doha (octavos de final), Mérida (2R), Indian Wells (3R), Miami (2R),  Bogotá (2R),  Madrid (2R), Roma (qualy), Parma (semifinales),  Rabat (cuartos de final), Roland Garros (3R) y Eastburne (qualy). En total ha jugado 36 partidos con un saldo de 22 victorias y 14 caídas.

Camila Osorio, Wimbledon 2025.

 

Histórico partido ante las Williams

Camila Osorio también estará presente en dobles y tendrá la fortuna de enfrentarse a las hermanas estadounidenses Serena y Venus Williams, históricas de este deporte que llegan a Wimbledon con carta de invitación.

Serena, campeona de 23 Grand Slams, vuelve a la acción profesional con 44 años tras retirarse en 2022. Junto con su hermana, la más veterana del circuito con 45 años, han ganado los dobles de Wimbledon en seis oportunidades (2000, 2002, 2008, 2009, 2012 y 2016).

Camila, 213 en esta modalidad, hará dupla con la argentina Solana Sierra, en un compromiso que se disputaría el jueves 2 de julio.

En 2022 se presentó en dobles con la suiza Viktorija Golubic siendo eliminada en segunda ronda al igual que en 2925, cuando formó equipo con la estadounidense Alycia Parks.

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