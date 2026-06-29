Camila Osorio comienza una nueva aventura en Wimbledon

La número uno del tenis femenino colombiano ha mostrado a lo largo de 2026 un buen estado físico sin padecer alguna lesión que la obligara a desistir o renunciar a algún torneo, y un buen rendimiento destacando el título del WTA 125 de Manila, semifinales en Parma, y terceras rondas en Roland Garros e Indian Wells.

Sobre césped, la nortesantandereana disputó un solo partido, hace una semana, en el WTA 250 de Eastbourne, cayendo en la ronda clasificatoria ante la australiana Ajla Tomljanovic.

En territorio británico, Camila viene preparándose desde hace un par de semanas y luciendo la camisa de la Selección Colombia de fútbol, que el próximo viernes afrontará la ronda de dieciseisavos de final.

En sencillos, en Wimbledon, Camila tiene como antecedentes las participaciones de 2021: triunfó tres rondas de qualy y dos del cuadro principal ante Anna Kalinskaya y Ekaterina Aleksandrova, y fue eliminada por Aryna Sabalenka; en 2022 cayó en el estreno ante Elise Mertens; en 2023 también se despidió en primera ante Elisabetta Cocciaretto; en 2024 venció a Lauren Davis y se retiró en segunda ante Hadda Maia; y en 2025 perdió en el debut ante Danielle Collins.

En 2026, en la modalidad de sencillos, Osorio ha disputado un total de 15 torneos: Auckland (1R), Hobart (1R), Abierto de Australia (1R), Manila (campeona), Doha (octavos de final), Mérida (2R), Indian Wells (3R), Miami (2R), Bogotá (2R), Madrid (2R), Roma (qualy), Parma (semifinales), Rabat (cuartos de final), Roland Garros (3R) y Eastburne (qualy). En total ha jugado 36 partidos con un saldo de 22 victorias y 14 caídas.