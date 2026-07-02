Cúcuta Deportivo trabaja de cara al segundo semestre: estas son sus novedades en la pretemporada

En su sede deportiva y desde el pasado 18 de junio, Cúcuta Deportivo adelanta trabajos de pretemporada de cara a la Liga II-2026 en la que tiene la obligación de mantener la categoría tras acabar, el semestre pasado, en el último lugar de la tabla del descenso.

Con la continuidad de Richard Páez como director técnico y una nómina base, los rojinegros alistan su estreno en el campeonato que será el próximo domingo 26 de julio ante Once Caldas, en Manizales.

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El rendimiento de la primera parte del año fue decepcionante para el motilón que culminó penúltimo en la liga con 16 puntos (tres victorias, siete empates y nueve caídas), último del descenso (0.84 como promedio) y eliminado en la primera fase de la Copa Colombia (tres empates y una derrota).