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Cúcuta Deportivo trabaja de cara al segundo semestre: estas son sus novedades en la pretemporada
Con la llegada de un jugador, por ahora, y la salida de 10 futbolistas, Cúcuta Deportivo adelanta trabajos de pretemporada bajo las órdenes del director técnico venezolano Richard Páez.
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gcontreras
Marlon Carabalí y Leider Berdugo.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Jueves, 2 de Julio de 2026

En su sede deportiva y desde el pasado 18  de junio, Cúcuta Deportivo adelanta trabajos de pretemporada de cara a la Liga II-2026 en la que tiene la obligación de mantener la categoría tras acabar, el semestre pasado, en el último lugar de la tabla del descenso.

Con la continuidad de Richard Páez como director técnico y una nómina base, los rojinegros alistan su estreno en el campeonato que será el próximo domingo 26 de julio ante Once Caldas, en Manizales.

Lea aquí: ¡Campeona cucuteña en Estados Unidos! Majo Robayo se consagró en la temporada primavera 

El rendimiento de la primera parte del año fue decepcionante para el motilón que culminó penúltimo en la liga con 16 puntos (tres victorias, siete empates y nueve caídas), último del descenso (0.84 como promedio) y eliminado en la primera fase de la Copa Colombia (tres empates y una derrota).

Richard Páez, Cúcuta Deportivo 2026.

 

Los fronterizos, centrados única y exclusivamente en la tabla del descenso, tienen como gran objetivo sumar al menos 22 puntos en el certamen para llegar a un promedio de 1.0 y tratar de salvar su permanencia en la primera división.  

¿Quiénes se fueron?

En el mercado de pases del plantel han salido un total de 10 jugadores: el delantero Luifer Hernández (partió al Puebla de México), los extremos Omar Albornoz (fue al Bucaramanga), Jhon Valencia y Eduar Arizalas, los volantes Santiago Orozco y Agustín Cano,  los centrales Brayan Córdoba (América de Cali) y Luis Payares, el lateral Armando Ballesteros y el arquero Alejandro Velásquez.

Luifer Hernández, Cúcuta Deportivo 2026-I.

 

¿Quién ha llegado?

Al equipo de Páez solo ha unido un jugador. Se trata del extremo Marlon Carabalí, atacante de 23 años, quien ha desarrollado toda su carrera en el Barranquilla FC, equipo de la segunda división del fútbol colombiano.

En el primer semestre iba a ser fichado por Academia Puerto Cabello de Venezuela, pero finalmente terminó regresando al elenco de la costa donde anotó dos tantos: ambos de penal ante Tigres (1-3) y Real Cartagena (3-1).

El diestro se conoce bien con el volante creativo Leider Berdugo (el más destacados de los motilones en el 2026-I), con quien compartió equipo.

 

La apuesta de la directiva del Cúcuta Deportivo será traer cuatro o cinco jugadores que complementen la nómina.

¿Quiénes están de base?

  • Arqueros: Federico Abadía y Juan David Ramírez.
  • Defensas: Diego Calcaterra, Jhon Quiñones, Sebastián Rodríguez, Brayan Montaño, Mauricio Duarte, Joao Abonía y Leison Ochoa.
  • Volantes: Sebastián Támara, Víctor Mejía, Kevin Londoño, Juan Ceballos, Leider Berdugo, Lucas Ríos y Dayan Pérez.
  • Atacantes: Jhonathan Agudelo, Jaime Peralta, Frank Castañeda, Hassler Beltrán y Breyner Rodríguez.

Asimismo han vinculado juveniles como Tobías Sánchez, Olmar Bacca, Samuel Lerma, Matías Castellanos, Santiago Vásquez, entre otros.

Cúcuta Deportivo vs. Fortaleza, Copa Colombia.

 

¿Pretemporada?

El conjunto motilón tenía en su planificación un duelo amistoso ante Deportivo Táchira el sábado 27 de junio en el municipio de Pedro María Ureña (Venezuela), pero ante la contingencia presentada por el doblete sísmico fue cancelado.

En los planes está trazado ir a la capital de Santander, la próxima semana, para jugar un cuadrangular amistoso con equipos como Real Santander, Atlético Bucaramanga y Alianza Valledupar.

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