Imputan cargos al ciudadano británico señalado del feminicidio de Natalia Villalba

Ante un juez penal de control de garantías de Bogotá y en audiencia reservada, fue imputado el ciudadano británico Matthew Foster, presunto responsable del crimen de Natalia Villalba.



Tendrá que responder por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los cuales no aceptó.



El extranjero fue expulsado en la noche del sábado de Ecuador a Bogotá para que se presentara ante la justicia colombiana.



A su llegada al país, al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, fue detenido y luego presentado ante un juez para la legalización de su captura.

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Natalia Villamil fue hallada muerta dentro de una maleta en un apartamento ubicado en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá.



La investigación revela que Foster Martinson presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta.



Luego alteró la escena del crimen y huyó por tierra, cruzando el puente de Rumichaca en la frontera que divide a Colombia y Ecuador.

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